Путін категорично відмовився їхати на конференцію, куди покликали Зеленського

Російський президент не виступить навіть у онлайн-форматі.

Президент Російської Федерації Володимир Путін, за яким останнім часом почали помічати дивну поведінку, відмовився від участі у Мюнхенській конференції з безпеки. Мова як про особисту присутність, так і про онлайн-формат.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає "Газета.ru".

За словами Пєскова, Путін не планує брати участь у Мюнхенській конференції у жодних форматах. При чому на запитання, чи виступить президент РФ у онлайн-форматі, відповідь Пєскова була негативною.

Варто зазначити, що Мюнхенська конференція з безпеки цього разу відбудеться в офлайн форматі з 18 по 20 лютого. Загалом на неї мають прибути 35 президентів країн та 100 міністрів. Захід відбудеться у готелі Bayerischer Hof. Участь президента України Володимира Зеленського у безпековій конференції у Мюнхені ще вирішується, хоча запрошення він отримав.

Додамо, що важливість цього заходу полягає у тому, що він може стати майданчиком для переговорів щодо ситуації в Україні, якій загрожує вторгнення Росії. Минулого року завдяки участі Зеленського у конференції світ дізнався про полонених, яких РФ утримує на території ОРДЛО та в окупованому Криму. Президент України представив у Мюнхені цілий список таких осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Туреччина висловила готовність організувати зустріч між Зеленським та Путіним. Планується розмова голів держав про Донбас та ситуацію на кордонах.