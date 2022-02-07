Рус

Путін категорично відмовився їхати на конференцію, куди покликали Зеленського

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
473
Безпекова конференція у Мюнхені у 2022 році пройде без участі Путіна Новина оновлена 07 лютого 2022, 15:25
Безпекова конференція у Мюнхені у 2022 році пройде без участі Путіна

Російський президент не виступить навіть у онлайн-форматі.

Президент Російської Федерації Володимир Путін, за яким останнім часом почали помічати дивну поведінку, відмовився від участі у Мюнхенській конференції з безпеки. Мова як про особисту присутність, так і про онлайн-формат.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає "Газета.ru".

За словами Пєскова, Путін не планує брати участь у Мюнхенській конференції у жодних форматах. При чому на запитання, чи виступить президент РФ у онлайн-форматі, відповідь Пєскова була негативною.

Варто зазначити, що Мюнхенська конференція з безпеки цього разу відбудеться в офлайн форматі з 18 по 20 лютого. Загалом на неї мають прибути 35 президентів країн та 100 міністрів. Захід відбудеться у готелі Bayerischer Hof. Участь президента України Володимира Зеленського у безпековій конференції у Мюнхені ще вирішується, хоча запрошення він отримав.

Додамо, що важливість цього заходу полягає у тому, що він може стати майданчиком для переговорів щодо ситуації в Україні, якій загрожує вторгнення Росії. Минулого року завдяки участі Зеленського у конференції світ дізнався про полонених, яких РФ утримує на території ОРДЛО та в окупованому Криму. Президент України представив у Мюнхені цілий список таких осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Туреччина висловила готовність організувати зустріч між Зеленським та Путіним. Планується розмова голів держав про Донбас та ситуацію на кордонах.

Теги:
#Безпека #Володимир Путін #Відмова #Мюнхенська конференція
Росія може серйозно постраждати від санкцій Заходу
Новини Росії
Наступатимуть? В Росії готуються до жорстких санкцій за вторгнення в Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росія може серйозно постраждати від санкцій Заходу
Наступатимуть? В Росії готуються до жорстких санкцій за вторгнення в Україну
Дата публікації
Категорія
Політики уникають спілкування з Володимиром Путіним
Путіна зневажають: психолог пояснив поведінку західних лідерів з президентом РФ
Дата публікації
Категорія
За інформацією Reuters, погода в Україні 15 січня сприятиме просуванню техніки РФ в Україну
Дата вторгнення Росії вже відома? Важливий прогноз
Дата публікації
Категорія
Президент пообіцяв ФОПам недоторканність
Зеленський відповів Гетманцеву щодо ФОПів: чи чекати податкових репресій у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Олімпійські ігри у Пекіні
Олімпійські ігри у Пекіні: онлайн-трансляція 3-го ігрового дня