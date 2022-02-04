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Зеленський готовий зустрітися з Путіним — Ердоган назвав місце

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Зустріч президентів у Києві Новина оновлена 04 лютого 2022, 13:11
Зустріч президентів у Києві

Туреччина може стати посередником.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що домовився з українським главою держави Володимиром Зеленським щодо проведення зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним. Раніше турецький президент заявляв про готовність допомогти із припиненням кризи.

Про це повідомляє CNN Turk.

"Ми готові провести саміт на рівні керівництва або переговори на технічному рівні з цього питання", — йдеться у розшифровці інтерв’ю турецького президента в літаку після візиту до України.

Зазначається, що Путін прибуде до Туреччини після візиту до Китаю. Дата приїзду уточнюється. Після цього турецький президент хоче прийняти лідерів обох держав і повідомляє, що згода Зеленського в цьому питанні отримана. Він також сказав, що важливо сконцентрувати на подіях на Донбасі та кордоні.

У свою чергу, напередодні появи інформації про згоду Зеленського на зустріч у Туреччині, пресс-секретар Володимира Путіна заявив, що російський лідер готовий зустрітися, але необхідні попередні домовленості.

Як писав "Телеграф", візит турецького президента в Україну відбувся 3 лютого. Країни нарощують співпрацю у різних сферах, у тому числі й оборонній.

Теги:
#Володимир Путін #Реджеп Ердоган #Володимир Зеленський
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