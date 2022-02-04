Зеленский готов встретиться с Путиным - Эрдоган назвал место

Турция готова стать посредником.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с украинским главой государства Владимиром Зеленским о проведении встречи с лидером РФ Владимиром Путиным. Ранее турецкий президент заявлял о готовности помочь с прекращением кризиса.

Об этом сообщает CNN Turk.

"Мы готовы провести саммит на уровне руководства или переговоры на техническом уровне по этому вопросу", — сказано в расшифровке интервью турецкого президента в самолете после визита в Украину.

Отмечается, что Путин прибудет в Турцию после визита в Китай. Дата приезда уточняется. Вслед за этим, турецкий президент хочет принять лидеров обоих государств и сообщает, что согласие Зеленского в этом вопросе получено. Он также сказал, что важно сконцентрировать на событиях на Донбассе и границе.

В свою очередь накануне появления информации о согласии Зеленского на встречу в Турции, прес-секретарь Владимира Путина заявил, что российски лидер готов встретиться, но необходимы предварительные договоренности.

Как писал "Телеграф", визит турецкого президента в Украину прошел 3 февраля. Страны наращивают сотрудничество в различных сферах, в том числе и оборонной.