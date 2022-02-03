Эрдоган в Киеве повторил лозунг, который злит россиян (видео)

Президент Турции любит уделять внимание украинским военнослужащим

В четверг, 3 февраля, турецкий лидер Реджеп Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. Во время торжественных мероприятий у Мариинского дворца политик поприветствовал представителей Нацгвардии патриотическим лозунгом "Слава Украине".

Видеозаписью момента поделились в Telegram-канале "Анатолий Штирлиц".

Отметим, что присутствие военнослужащих на церемонии встреч украинского президента с иностранными коллегами является своеобразной традицией. Нацгвардия стоит в торжественном карауле, пока проходит приветствие. Затем политики удаляются на переговоры.

Впрочем, некоторые из них уделяют особое внимание собравшимся у дворца военнослужащим. Среди них — и Реджеп Эрдоган.

"Слава Украине!" — обратился к Нацгвардии политик, на что услышал громогласное "Героям слава".

Приветствие в 2022 году

Следует подчеркнуть, что для турецкого политика чествование украинских солдат стало своего рода привычкой. Во время визита в Киев в 2020 году он точно также приветствовал военный караул. Главное отличие нынешнего визита — наличие защитных масок на лицах президентов, которые стали неотъемлемой частью протокола из-за коронавируса.

Приветствие в 2020 году

Своим поступком Эрдоган тогда весьма разозлил российских пропагандистов, которые привыкли называть слова "Слава Украине" "неонацистским лозунгом".

Ранее "Телеграф" писал, что Турция в последнее время всячески поддерживает Украину и ее борьбу за территориальную целостность. Среди последнего — заявления в сторону России о том, что договоры касательно поставок вооружения Киеву разрываться не будут. При этом Кремлю не слишком нравится подобная риторика.

Также мы рассказывали, что Украина может перенести в Стамбул переговоры касаемо вопросов Донбасса.