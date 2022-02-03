Эрдоган позвал Зеленского и Путина к себе: "Примем с удовольствием"

Турция готова принять участие в урегулировании конфликта между Украиной и Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что его страна может организовать встречу между главами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал во время брифинга для СМИ после встречи с Зеленским.

Эрдоган выразил мнение, что конфликт между Украиной и Россией можно решить мирным путем в рамках Минских соглашений, на засадах территориальной целостности Украины и международного права.

Президент Турции заявил, что его страна готова сделать все от нее зависящее, чтобы кризис "в двух дружественных странах" закончился. Например, он предложил организовать саммит Зеленского и Путина, либо встречу представителей Киева и Москвы.

"Мы с удовольствием примем в Турции саммит", — сказал Эрдоган.

Как сообщалось ранее, турецкий лидер 3 февраля прибыл в Киев на встречу со своим украинским коллегой. Примечательно, что возле Мариинского дворца он, как и во время предыдущего визита, поприветствовал нацгвардейцев словами "Слава Украине", что в прошлый раз сильно разозлило российских пропагандистов.