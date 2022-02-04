Путин готов встретиться с Зеленским, но с условием

Глава Кремля выдвинул определенные требования

Президент Владимир Путин готов встретиться с главой украинского государства Владимиром Зеленским, однако для этого ему нужно обладать четким осознанием того, чего ожидать в ходе этой встречи.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, — пишет РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, Москва считает, что эта встреча должна была состояться еще несколько лет назад и проходить они должны систематически, но для того чтобы они все же состоялись, необходимы определенные предварительные договоренности с обеих сторон.

Также пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что из столицы Украины РФ сначала получает ряд заявлений, касающихся выполнения Минских договоренностей, которые повлекут за собой развал украинского государства, а после получают сообщение от министра, что выполнение таких договоренностей на российских условиях невозможно.

В заключение Песков добавил, что планировать встречу с украинским государством на самом высоком уровне Кремлю очень тяжело, ведь к ним нужно подготовиться, а именно подготовка в РФ пока "хромает".

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Путин пообщался по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсом и обсудил с ним болезненные вопросы относительно вероятности внедрения жестких экономических ограничений в случае усиления агрессии на украинских территориях.