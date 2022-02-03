Ердоган у Києві повторив гасло, яке злить росіян (відео)

Президент Туреччини любить приділяти увагу українським військовослужбовцям

У четвер, 3 лютого, турецький лідер Реджеп Ердоган прибув із офіційним візитом в Україну. Під час урочистих заходів у Маріїнського палацу політик привітав представників Нацгвардії патріотичним гаслом "Слава Україні".

Відеозаписом моменту поділилися у Telegram-каналі "Анатолій Штірліц".

Зазначимо, що присутність військовослужбовців на церемонії зустрічей українського президента із іноземними колегами є своєрідною традицією. Нацгвардія стоїть в урочистій варті, доки проходить вітання. Потім політики йдуть на переговори.

Втім, деякі з них приділяють особливу увагу військовослужбовцям, що зібралися біля палацу. Серед них — і Реджеп Ердоган.

"Слава Україні!" — Звернувся до Нацгвардії політик, на що почув гучне "Героям слава".

Вітання у 2022 році

Слід наголосити, що для турецького політика вшанування українських солдатів стало своєрідною звичкою. Під час візиту до Києва у 2020 році він так само вітав військову варту. Головна відмінність цього візиту — наявність захисних масок на обличчях президентів, які стали невід’ємною частиною протоколу через коронавірус.

Вітання у 2020 році

Своїм вчинком Ердоган тоді дуже розлютив російських пропагандистів, які звикли називати слова "Слава Україні" "неонацистським гаслом".

Раніше "Телеграф" писав, що Туреччина останнім часом всіляко підтримує Україну та її боротьбу за територіальну цілісність. Серед останнього — заяви у бік Росії про те, що договори щодо постачання озброєння Києву не розриватимуться. Звісно, що Кремлю не дуже подобається така риторика.

Також ми розповідали, що Україна може перенести до Стамбула переговори стосовно питань Донбасу.