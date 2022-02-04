Путін готовий зустрітися із Зеленським, але з умовою

Очільник Кремля висунув певні вимоги

Президент Володимир Путін готовий зустрітися з главою української держави Володимиром Зеленським, проте для цього йому потрібно мати чітке усвідомлення того, чого очікувати у ході цієї зустрічі.

Про це заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков, пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, Москва вважає, що ця зустріч повинна була відбутись ще кілька років тому і проходити вони повинні систематично, але для того, щоб вони все ж проходили, необхідні певні попередні домовленості з обох сторін.

Також прессекретар російського президента наголосив, що зі столиці України РФ спочатку отримує низку заяв, які стосуються виконання Мінських домовленостей, які потягнуть за собою розвал української держави, а після отримують повідомлення від міністра, що виконання таких домовленостей на російських умовах не ж можливим.

Наостанок Пєсков додав, що планувати зустріч з української державою на найвищому рівні Кремлю дуже важко, адже до них потрібно підготуватися, а саме підготовка у РФ поки що "кульгає".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент Путін поспілкувався телефоном із прем'єром Великобританії Борисом Джонсом та обговорив із ним болючі питання стосовно ймовірності впровадження жорстких економічних обмежень в разі посилення агресії на українських територіях.