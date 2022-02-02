Поважаємо право України: Джонсон і Путін поговорили телефоном

Прем’єр Британії попередив російського лідера про можливі наслідки вторгнення

У середу, 2 лютого, відбулася телефонна розмова між британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, який раніше побував у Києві, і президентом Росії Володимиром Путіним. Обидві сторони вже встигли звітувати про результати переговорів.

Інформація про це з’явилася на офіційних сайтах британського уряду та Кремля, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що у Британії інформація про бесіді вийшла більшою. Значна частина розмови, судячи з комюніке, стосувалася загрози російського вторгнення в Україну.

"Прем’єр-міністр висловив глибоке занепокоєння нинішньою ворожою діяльністю Росії на українському кордоні. Він наголосив на необхідності знайти шлях уперед, який поважає як територіальну цілісність України, так і право на самооборону", — зазначили у пресслужбі британського уряду.

Також у Лондоні додали, що сторони нібито зійшлися в думках щодо незацікавленості у подальшій ескалації воєнного конфлікту між РФ та Україною.

Крім цього у Джонсона заявили, що з Путіним обговорювалися питання щодо ситуації в Афганістані, Ірані, а також кліматична тема.

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У Кремлі ж звіт про розмову вийшов більш сухим і зосереджений винятково на Україні, а також загрозах безпеці Росії, які нібито походять від НАТО. Війну на Донбасі та загальну ситуацію в країні назвали "внутрішньоукраїнською кризою", а також висловили занепокоєння щодо можливого вступу України до Альянсу.

Раніше "Телеграф" писав, що Джонсон поділився емоційним відео, знятим за підсумками його візиту до України. Серед іншого політик зазначив, що Британія всіляко підтримує офіційний Київ та право нашої країни на територіальну цілісність.