Укр

Уважаем право Украины: Джонсон и Путин поговорили по телефону

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Много внимания политики уделили вопросам безопасности Украины Новость обновлена 02 февраля 2022, 21:05
Много внимания политики уделили вопросам безопасности Украины

Премьер Британии предупредил российского лидера о возможных последствиях вторжения

В среду, 2 февраля, состоялась телефонная беседа между британским премьер-министром Борисом Джонсоном, ранее побывавшем в Киеве, и президентом России Владимиром Путиным. Обе стороны уже успели отчитаться о результатах переговоров.

Информация об этом появилась на официальных сайтах британского правительства и Кремля, сообщает "Телеграф".

Отметим, что в Британии информация о беседе вышла более обширной. Значительная часть разговора, судя по коммюнике, касалась угрозы российского вторжения в Украину.

"Премьер-министр высказал глубокую обеспокоенность нынешней вражеской деятельностью России на украинской границе. Он акцентировал внимание на необходимости найти путь вперед, который уважает как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону", — отметили в пресс-службе британского правительства.

Также в Лондоне добавили, что стороны якобы сошлись во мнениях касаемо незаинтересованности в дальнейшей эскалации военного конфликта между РФ и Украиной.

Помимо этого у Джонсона заявили, что с Путиным обсуждались вопросы касаемо ситуации в Афганистане, Иране, а также климатическая тема.

В Кремле же отчет о разговоре вышел более сухим и сосредоточен исключительно на Украине, а также угрозах безопасности России, якобы исходящих от НАТО. Войну на Донбассе и общую ситуацию в стране назвали "внутриукраинским кризисом", а также высказали беспокойство касаемо вероятного вступления Украины в Альянс.

Ранее "Телеграф" писал, что Джонсон поделился эмоциональным видео, снятым по итогам его визита в Украину. Среди прочего политик отметил, что Британия всячески поддерживает официальный Киев и право нашей страны на территориальную целостность.

Теги:
#Украина #Великобритания #Россия #Переговоры #Борис Джонсон #Владимир Путин
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