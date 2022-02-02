Укр

Борис Джонсон после визита к Зеленскому записал эмоциональное видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Премьер Британии считает угрозу нападения России реальной Новость обновлена 02 февраля 2022, 17:53
Премьер Британии считает угрозу нападения России реальной

По словам политика, поддержка Украины Британией является постоянной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на днях совершивший официальную поездку в Киев, поделился своими впечатлениями от пребывания в Украине.

Свои мысли он изложил в коротком видео, которое опубликовал на своей официальной странице в Twitter.

По мнению Джонсона, в Украине сейчас сложилась весьма сложная ситуация из-за того, что у восточных границ сейчас находится около 125 тысяч российских военнослужащих.

"Есть реальная перспектива неминуемого вторжения в Украину, — подчеркнул министр. — Очень важно для мира, для Украины и, прежде всего, самой России — чтобы этого не произошло, чтобы президент Путин не совершил этот катастрофический просчет".

Борис Джонсон также отметил, что Лондон продолжит поддерживать Украину, в том числе и финансово. Об этом свидетельствует выделение дополнительных 88 млн фунтов стерлингов, которые будут направлены на укрепление украинской экономики. Также политик напомнил, что Британия недавно передала ВСУ новейшее оружие, которое может быть использовано для обороны в случае вероятного нападения России.

"Мы полностью поддерживаем украинцев и защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины", — подытожил Джонсон.

Борис Джонсон о визите в Украину

Напомним, что накануне, во время общей пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, Борис Джонсон назвал украинскую армию весьма профессиональной и мощной. Также он отметил, что уверен — защищать свою землю здесь будут до последней капли крови.

"Телеграф" писал, что на этом же мероприятии Владимир Зеленский подчеркнул — все хорошие отношения между Украиной и Россией остались в далеком прошлом.

Теги:
#Украина #Великобритания #Россия #Борис Джонсон #Угроза #Вторжение
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