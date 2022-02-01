"Это все в прошлом": Зеленский резко высказался об отношениях Украины и России

По словам политика, точно предугадать следующие действия Москвы сейчас весьма сложно

Россия испортила отношения с Украиной, оккупировав Крымский полуостров и начав войну на Донбассе. По итогу были разрушены многолетние добрососедские отношения между двумя государствами.

Таким мнением украинский президент Владимир Зеленский поделился во время общего брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве 1 февраля.

Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли некоторые западные лидеры могут "нагнетать" ситуацию насчет угрозы вторжения России, Зеленский заметил, что придерживаться однозначной позиции по этой теме весьма сложно. И главная проблема — в непредсказуемости действий Москвы.

Как пример, президент напомнил 2014 год, когда после Революции Достоинства никто из украинцев не мог и подумать, что вскоре будет аннексирован Крым, а после начнется война на Донбассе.

"Действительно не могли предвидеть, что у нас начнется война […], что у нас прекратятся отношения с нашими соседями, к которым значительный процент граждан относился не просто позитивно, ведь были и семьи, и был общий бизнес, и общая история, и много всего-всего, чего нет сейчас. Это в прошлом", — подчеркнул Зеленский.

Также политик отметил, что многие украинцы, проживающие на подконтрольной части Донбасса, все равно могут сравнить, как живется им и какая сейчас ситуация в ОРДЛО. Благодаря наличию подобного сравнения, считает Владимир Зеленский, народ больше и не допустит оккупации любого участка украинской земли.

С президентом Украины согласен и британский премьер Борис Джонсон, который считает, что украинские военнослужащие являются профессиональными и готовыми "сражаться за свою страну до последней капли крови".

Добавим, что в ходе общего брифинга Зеленский и Джонсон в который раз подтвердили важность двухстороннего сотрудничества между странами, а также напомнили, какую военную и финансовую помощь Украина регулярно получает от Великобритании.

"Телеграф" также писал, что Украина стала инициатором создания нового военно-политического альянса в Европе, который может стать мини-версией НАТО — блока "Лондон-Варшава-Киев".