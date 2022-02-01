"Готовимся к худшему": Польша решила спасать украинцев в случае нападения России

Премьер-министр Польши отметил, что развитие ситуации зависит и от Владимира Путина.

На фоне угрозы вторжения России в Украину премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что их страна готова при необходимости эвакуировать часть украинцев.

Об этом во вторник, 1 февраля, шла речь на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

По словам Моравецкого, шансы эскалации конфликта между Украиной и РФ уменьшаются с каждой последующей поставкой оружия украинской армии.

"Чем больше помощь украинской армии, тем меньше шансы на то, что может произойти эскалация конфликта. Хотя, все зависит от одного человека и от того, что в его голове состоится", — заметил премьер-министр Украины.

При этом, по словам польской стороны, они готовятся к худшему варианту и готовы принимать раненых украинцев и даже эвакуировать какую-то часть граждан. Отметим, что точные цифры премьер Польши не озвучивал.

В ответ на это заявление премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что надеется на дипломатический сценарий разрешения конфликта Украины и России и добавил, что граждане Украины находятся в безопасности.

"Украинская армия сильна как никогда. Хочу заверить граждан Украины в безопасности. Мы благодарны Польше за поддержку. Польша принимала наших граждан в случае необходимости и я убежден, что это будет и в дальнейшем. Мы надеемся, что эскалация будет решена дипломатическим путем", – заявил Денис Шмыгаль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Европе появится новый миниальянс, инициатором создания которого выступила Украина. Ее союзниками по блоку станут Польша и Великобритания.