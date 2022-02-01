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"Готуємось до гіршого": Польща вирішила рятувати українців у разі нападу Росії

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Прем'єри Польщі та України провели спільний брифінг Новина оновлена 01 лютого 2022, 15:06
Прем'єри Польщі та України провели спільний брифінг

Прем'єр Польщі зазначив, що розвиток ситуації залежить і від Володимира Путіна.

На фоні загрози вторгнення Росії в Україну прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що їх країна готова у разі необхідності евакуювати частину українців.

Про це у вівторок, 1 лютого, йшлося на спільному брифінгу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

За словами Моравецького, шанси ескалації конфлікту між Україною та РФ зменшуються з кожною наступною поставкою зброї для української армії.

"Що більша допомога українській армії, то менші шанси на те, що може статися ескалація конфлікту. Хоча, все залежить від однієї людини і від того, що в її голові відбудеться", — зауважив прем’єр-міністр України.

При цьому, за словами польської сторони, вони готуються до найгіршого варіанту і готові приймати поранених українців та навіть евакуювати якусь частину громадян. Зазначимо, що точних цифр прем’єр Польщі не озвучував.

У відповідь на цю заяву прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що сподівається на дипломатичний сценарій вирішення конфлікту України та Росії та додав, що наразі громадяни України у безпеці.

"Українська армія сильна як ніколи. Хочу запевнити громадян України в безпеці. Ми вдячні Польщі за підтримку. Польща приймала наших громадян у разі потреби і я переконаний, що це буде і надалі. Ми маємо великі сподівання, що ескалація буде вирішена дипломатичним шляхом", — заявив Денис Шмигаль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у Європі з’явиться новий мініальянс, ініціатором створення якого виступила Україна. Її союзниками по блоку стануть Польща та Велика Британія.

Теги:
#Україна #Польща #Допомога #Підтримка #Матеуш Моравецкій #Денис Шмигаль
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