"Це все в минулому": Зеленський різко висловився про відносини України та Росії

За словами політика, точно передбачити такі дії Москви зараз дуже складно.

Росія зіпсувала відносини з Україною, окупувавши Кримський півострів та розпочавши війну на Донбасі. У підсумку було зруйновано багаторічні добросусідські відносини між двома державами.

Такою думкою український президент Володимир Зеленський поділився під час спільного брифінгу із прем’єром Великобританії Борисом Джонсоном у Києві 1 лютого.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи деякі західні лідери можуть "нагнітати" ситуацію щодо загрози вторгнення Росії, Зеленський зауважив, що дотримуватися однозначної позиції з цієї теми дуже складно. І головна проблема — у непередбачуваності дій Москви.

Як приклад, президент нагадав 2014 рік, коли після Революції Гідності ніхто з українців не міг і подумати, що незабаром буде анексовано Крим, а потім розпочнеться війна на Донбасі.

"Справді не могли передбачити, що в нас почнеться війна […], що у нас припиняться стосунки з нашими сусідами, до яких значний відсоток громадян ставився не просто позитивно, адже були і сім’ї, і був спільний бізнес, і спільна історія, і багато всього, чого немає зараз. Це в минулому", — підкреслив Зеленський.

Також політик зазначив, що багато українців, які мешкають на підконтрольній Києву частині Донбасу, все одно можуть порівняти, як живеться їм і яка наразі ситуація в ОРДЛО. Завдяки наявності такого порівняння, вважає Володимир Зеленський, народ більше і не допустить окупації будь-якої ділянки української землі.

З президентом України погоджується і британський прем’єр Борис Джонсон, який вважає, що українські військовослужбовці є професійними та готовими "боротися за свою країну до останньої краплі крові".

Додамо, що під час спільного брифінгу Зеленський і Джонсон вкотре підтвердили важливість двосторонньої співпраці між країнами, а також нагадали, яку військову та фінансову допомогу Україна регулярно отримує від Великобританії.

"Телеграф" також писав, що Україна стала ініціатором створення нового військово-політичного альянсу в Європі, який може стати мініверсією НАТО – блоку "Лондон-Варшава-Київ".