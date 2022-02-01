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У Росії осоромилися з походом на Київ: відео

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ігор Марков і Костянтин Затулін посварилися у прямому ефірі на росТВ Новина оновлена 01 лютого 2022, 17:18
Ігор Марков і Костянтин Затулін посварилися у прямому ефірі на росТВ

Політики не змогли домовитися, чи варто Кремлю нападати на Україну

Побіжний український політик, колишній нардеп Ігор Марков в ефірі російського телеканалу закликав росіян напасти на Україну та дійти до Києва. Цікаво, що в студії знайшлися люди, які намагалися зупинити подібні заклики до насильства.

Фрагментом відео у Facebook поділився сатиричний акаунт "Роисся24".

Інцидент стався під час одного із останніх випусків програми російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Ігор Марков, який з 2015 року є одним із лідерів Комітету Спасіння України, заснованого Миколою Азаровим, висловлювався на тему ймовірної атаки Росії на Україну. На його думку, такий сценарій розвитку подій цілком можливий, хоч є й свої нюанси.

"Я не збираюся гадати, чи нападемо ми на Україну, або це буде відповідь на провокацію, або взагалі нічого не буде, але я твердо переконаний в іншому. Будь-який результат, за якого ми не опинимося в Києві, буде однозначно сприйнятий на Заході як їх беззаперечна перемога", — заявив Марков у прямому ефірі.

Цікаво, що його тут же перебив відомий своїми антиукраїнськими заявами депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Костянтин Затулін. Він наголосив, що не варто закликати до походу на Київ, якщо це неможливо, а також попросив співрозмовника надати свій план атаки.

"Як ви маєте намір опинитися в Києві, розкажіть поетапно", — попросив Затулін.

Реакція Маркова була дуже бурхливою: він звинуватив Затуліна в нинішній ситуації всередині України, адже начебто саме він "опікувався" свого часу "Партією регіонів".

Свою гучну промову політик підсумував тим, що Україна такими темпами точно опиниться в НАТО.

На такі прокремлівські заяви досить яскраво відреагували українські користувачі у соцмережах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як в ОРДЛО бойовики промовилися про справжню роль Росії у війні на Донбасі. Це сталося після того, як в Україну почали регулярно надходити нові види озброєння для захисту країни у разі війни з РФ.

Теги:
#Росія #Війна #Загроза #Костянтин Затулін #Ігор Марков #Побіжний нардеп
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