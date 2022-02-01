В России оконфузились с походом на Киев: видео

Политики не смогли договориться, стоит ли Кремлю нападать на Украину

Беглый украинский политик, бывший нардеп Игорь Марков в эфире российского телеканала призвал россиян напасть на Украину и дойти до Киева. Интересно, что в студии нашлись люди, одернувшие столь ярые призывы к насилию.

Фрагментом видео в Facebook поделился сатирический аккаунт "Роисся24".

Инцидент произошел во время одного из последних выпусков программы российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Игорь Марков, с 2015 года являющийся одним из лидеров Комитета Спасения Украины, основанного Николаем Азаровым, высказывался на тему вероятной атаки России на Украину. По его мнению, такой сценарий развития событий вполне возможен, хотя есть и свои нюансы.

"Я не собираюсь гадать, нападем ли мы на Украину, либо это будет ответ на провокацию, либо вообще ничего не будет, но я твердо убежден в другом. Любой исход, при котором мы не окажемся в Киеве, будет однозначно воспринят на Западе как их безоговорочная победа", — заявил Марков в прямом эфире.

Интересно, что его тут же одернул известный своими антиукраинскими заявлениями, депутат Госдумы от "Единой России" Константин Затулин. Он подчеркнул, что не стоит призывать к походу на Киев, если это невозможно, а также попросил собеседника предоставить свой план атаки.

"Как вы собираетесь оказаться в Киеве, расскажите поэтапно", — попросил Затулин.

Реакция Маркова была весьма бурной: он обвинил Затулина в нынешней ситуации внутри Украины, ведь именно якобы он "опекался" "Партией регионов".

Свою громкую речь беглый политик подытожил тем, что Украина такими темпами точно окажется в НАТО.

На подобные прокремлевские заявления достаточно ярко отреагировали украинские пользователи в соцсетях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в ОРДЛО боевики проговорились о настоящей роли России в войне на Донбассе. Это произошло после того, как в Украину начали регулярно поступать новые виды вооружения для защиты страны в случае войны с РФ.