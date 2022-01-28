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В Україну прибула ще одна велика партія озброєння із США: що передали американці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Військова допомога для ЗСУ Новина оновлена 28 січня 2022, 21:04
Військова допомога для ЗСУ

Нове постачання очікується вже наступного тижня.

Зі США в Україну прибув четвертий літак з більш ніж 80 тоннами вантажу військового призначення для потреб Збройних сил.

Про це повідомив у твіттер глава Міністерства оборони України Олексій Рєзніков.

"Цього разу 4-й птах привіз 81 тонну боєприпасів різного калібру в Україну", — повідомив він.

Він також зазначив, що наступне постачання з військово-технічною допомогою, яке має зміцнити можливості ЗСУ, очікується наступного тижня.

Як повідомлялося раніше, перші три рейси прибули в Україну 22, 23 та 25 січня. У них США передали ЗСУ ракетні комплекси Javelin, одноразові гранатомети BDM та реактивні снаряди SMAW-D до них.

Нагадаємо, що нещодавно про постачання установок Javelin, а також ПЗРК Stinger в Україну заявили країни Балтії, а з Британії вже прибула партія протитанкових гранатометів NLAW, призначених для поразки бойової техніки супротивника із закритих приміщень або в умовах міського бою.

Все це відбувається на тлі збільшення кількості російських військ на кордоні з Україною, яке було розцінено як підготовку до початку повномасштабного вторгнення.

У Москві після цього заявляли, що нападати на Україну ніхто не збирається, однак у Держдумі РФ вже прозвучали заклики розпочати пряме постачання зброї бойовикам на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу.

Теги:
#США #Міноборони #Олексій Резніков #ЗСУ
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