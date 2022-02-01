"До останньої краплі крові": прем’єр Британії пояснив, чим обернеться вторгнення Росії в Україну

На думку Джонсона, українська армія є дуже потужною

У вівторок, 1 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що росіянам у разі нападу на Україну буде дуже важко, адже Київ має професійну та потужну армію.

Таке своєрідне попередження від британського політика прозвучало під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За словами Джонсона, в Росії мають розуміти, що вторгнення їхньої армії на українську територію обернеться справжньою політичною і військовою катастрофою. Але крім санкцій від країн Заходу, котрі почнуть діяти одразу ж після ймовірного нападу, на загарбників також чекає й значний опір від українських військовослужбовців.

"Найкраще, що ми можемо зробити — це донести реальність того, що українці будуть боротися до останньої краплі крові, — підкреслив Джонсон. — 200-тисячна українська армія є досить потужною".

Також британський прем'єр висловив занепокоєння тим фактом, що Кремль може перекинути на територію Білорусі 30 тисяч військових. Це одразу створює ймовірність відкриття додаткового фронту проти України. Втім, Джонсон переконаний, що Україна зробить усе можливе у разі атаки Росії, аби дати гідну відсіч ворогу.

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Позицію колеги підтримав і український президент Володимир Зеленський. Зокрема він зазначив, що за вісім років війни Україна значно змінилася. Тепер у Росії можуть навіть не розраховувати на окупацію будь-якого населеного пункту.

"Росіяни повинні чути нас і розуміти, що війна нікому не потрібна. Ми нікого до себе зі зброєю у руках не запрошуємо. Окупації якогось міста чи території — більше не буде, а буде трагедія, — підкреслив Зеленський".

Також він додав, що у разі вторгнення російської армії до України війна автоматично припинить бути російсько-українською.

"Це буде війна в Європі", — заявив президент.

Нагадаємо, що напередодні візиту Бориса Джонсона до України у вітчизняному МЗС заявили про створення нового військово-політичного альянсу між Україною, Польшею та Великою Британією. Це допоможе зміцнити взаємодію між країнами, налагодити тристоронні стосунки у різних сферах.

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