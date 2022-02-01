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У Великої Британії своя гра із Росією. Вигідна нам - Роман Бочкала

Автор
Роман Бочкала Роман Бочкала
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Із США в Україну прибули кілька партій зброї Новина оновлена 01 лютого 2022, 11:17
Із США в Україну прибули кілька партій зброї

Журналіст та громадський діяч Роман Бочкала про те, хто має бути союзниками України.

Щодо наших союзників. І переоцінки їхнього статусу. Черчілль два роки вмовляв США вступити до Другої світової. І без успіху. Перепливав океани, просив Рузвельта. Безрезультатно повертався, продовжуючи публічно дякувати американцям за найменшу допомогу. Щоб хоч якось втягти їх у гру. Але все це було марно. До тих пір, поки Японія не жахнула по Перл-Харбору. А Гітлер взяв і з дурощів теж оголосив війну Штатам. І тоді вони до неї вступили. Але минуло два роки!

Ми не маємо двох років. Світ на порозі нової війни. Чому раптом зараз американці мають воювати за Україну? Не бачу причин. Нашими головними військовими союзниками повинні бути ті, хто категорично не приймає початку воєнних дій. Тих, хто не зможе спостерігати збоку. Хтось від війни сильно постраждає. Це Польща, куди ринуть хвилі біженців. Це Туреччина, якій зовсім не потрібне посилення ролі РФ у чорноморському регіоні. І Велика Британія, як не дивно. Вона хоч далеко. Але у активному пошуку. Колишня імперія прагне повернути колишній статус хоч у якомусь вигляді. У їхню реальну підтримку – вірю. У них свої рахунки та своя гра з Росією. Вигідна нам. І немає такої залежності від російського газу.

Нам слід максимально віддалятися від дискурсу "між Росією та Америкою". У військовому значенні він нам невигідний. Географічно ми не є американською країною, а європейською. Найближчі союзники тут. Нам ніхто нічого не винен. Ми просто повинні оточувати себе тими, хто має спільні з нами цілі. І керуватись національними інтересами. Нині саме час створювати нові сюзи. Ніщо не поєднує так, як спільне лихо. Ось побачите. Путін подарує нам нових друзів.

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Теги:
#США #Туреччина #Велика Британія #Польща #Росія
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