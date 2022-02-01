Журналист и общественный деятель Роман Бочкала о том, кто должен быть союзниками Украины.

По поводу наших союзников. И переоценки их статуса. Черчилль два года уговаривал США вступить во Вторую мировую. И безуспешно. Переплывал океаны, упрашивал Рузвельта. Безрезультатно возвращался, продолжая публично благодарить американцев за малейшую помощь. Чтобы хоть как-то втянуть их в игру. Но все это было напрасно. До тех пор, пока Япония не жахнула по Перл-Харбору. А Гитлер взял и с дуру тоже объявил войну Штатам. И тогда они в нее вступили. Но прошло два года!

У нас нет два года. Мир на пороге новой войны. Почему вдруг сейчас американцы должны воевать за Украину? Не вижу причин. Нашими главными военными союзниками должны быть те, кто категорически не приемлет начала военных действий. Тех, кто не сможет наблюдать со стороны. Кто от войны сильно пострадает. Это Польша, куда хлынут волны беженцев. Это Турция, которой совсем не нужно усиление роли РФ в черноморском регионе. И Великобритания, как ни странно. Она хоть и далеко. Но в активном поиске. Бывшая империя жаждет вернуть былой статус хоть в каком-то виде. В их реальную поддержку – верю. У них свои счеты и своя игра с Россией. Выгодная нам. И нет такой зависимости от российского газа.

Нам следует максимально отдаляться от дискурса "между Россией и Америкой". В военном смысле он нам невыгодный. Географически мы не американская страна, а европейская. Ближайшие союзники здесь. Нам никто ничего не должен. Мы просто должны окружать себя теми, у кого общие с нами цели. И руководствоваться национальными интересами. Сейчас самое время создавать новые союзы. Ничто не объединяет так, как общая беда. Вот увидите. Путин подарит нам новых друзей.