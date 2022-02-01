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В Україну на тлі погроз РФ привезуть зброю "з російським слідом": подробиці

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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ПЗРК "Гром" — аналог російської "Ігли" Новина оновлена 01 лютого 2022, 10:14
ПЗРК "Гром" — аналог російської "Ігли"

Польща відправить українцям ПЗРК "Гром", які колись допомагали розробляти військові Росії за аналогією зі своєю зброєю

На тлі чуток про повномасштабну атаку Росії вже у лютому в Україну найближчим часом прибуде нове озброєння. Цього разу допомогу надасть Польща, яка вирішила передати нам снаряди для систем ППО, оборонні боєприпаси, а також ПЗРК та безпілотники.

Про це повідомили голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох в ефірі телеканалу Polsat та прем’єр-міністр цієї держави Матеуш Моравецький, якого цитує агентство PAP.

Перший чиновник, говорячи про безоплатну підтримку українців, розповів, що вони готують нам снаряди для протиповітряної оборони, не уточнюючи кількість. Тим часом Моравецький зазначив, що, крім снарядів, в Україну з Польщі також вирушать нові безпілотники та ПЗРК "Гром".

Зазначимо, що "Гром" — це польський переносний зенітно-ракетний комплекс, який призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять, на зустрічних і наздоганяючих курсах. Розробили його ще 30 років тому на базі радянських ПЗРК "Ігла-1" та "Ігла". Цікаво, що у 2000-х цей ПЗРК допомагали доопрацьовувати самі росіяни: надавали технічне сприяння полякам і навіть постачали комплектуючі. Крім того, за характеристиками "Гром" і зараз аналогічний вищезгаданому російському комплексу "Ігла".

Нагадаємо, що зі США в Україну прибув четвертий літак із понад 80 тоннами вантажу військового призначення для потреб Збройних сил.

Також ми писали, що нещодавно про постачання установок Javelin, а також ПЗРК Stinger в Україну заявили країни Балтії, а з Британії вже прибула партія протитанкових гранатометів NLAW, які призначені для ураження бойової техніки супротивника із закритих приміщень або в умовах міського бою.

Все це відбувається на тлі збільшення кількості російських військ на кордоні з Україною, яке було розцінено як підготовку до початку повномасштабного вторгнення.

Теги:
#Польща #ППО #Допомога #Безпілотники #ПЗРК
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