Загроза війни, протестів та долара по 30: яким буде лютий для України (прогноз)

Експерти у питаннях політики та економіки розповіли "Телеграфу", чого чекати в останній місяць зими

Лютий стане для України місяцем чергових випробувань. Західні ЗМІ публікують нові та нові дані у стилі "Росія точно нападе". Українська влада намагається переконати, що загрози немає.

Переговори про безпекову ситуацію ведуться без України, хоч як би – про Україну. Політична ситуація нестабільна, економічна – загрозлива, особливо на тлі енергетичних ризиків. "Телеграф" звернувся до експертів із проханням спрогнозувати, яким буде для України останній місяць зими.

Ігри зовнішні та внутрішні

Народний депутат України VIII скликання, колишній голова Комітету виборців України, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов упевнений: головне питання лютневого політичного порядку денного – реагування на російські загрози та дискусія щодо Мінських угод.

"Зовнішній тиск на Україну зростатиме, причому пропозиції зовнішніх гравців часто будуть взаємовиключними і майже завжди – невигідними для нашої країни. Ключове питання – на які рішення погодиться українська делегація в рамках консультацій у "нормандському форматі". Першу зустріч зовнішньополітичних радників голова Офісу президента Андрій Єрмак провів успішно: посилено контроль за режимом припинення вогню, є шанс на корекцію Мінських угод, оскільки російська сторона публічно визнала наявність розбіжностей по їхньому трактуванню. Два тижні паузи до наступного раунду — теж тактичний виграш у ситуації, що настільки швидко змінюється. Але будь яке наступне рішення щодо відносин з ОРДЛО буде використано для загострення внутрішньополітичної ситуації", – попереджає Ігор Попов.

Ігор Попов

За його словами, розгляд "мінських" політичних законів у Раді, навіть у м’якій редакції – це привід для проведення акцій протесту. Причому відмова від компромісів – також викликає критику та звинувачення, особливо якщо це призведе до загострення по лінії безпеки. Продовжити політику статус-кво навряд чи вдасться, оскільки українську карту вже розігрують у глобальній грі, акцентує експерт.

"Чергова хвиля ковіду буде присутня на порядку денному, — продовжує він. — Але протоколи реагування на неї всім зрозумілі. І великих дискусій щодо карантинів не прогнозується. Питання комунальних тарифів для населення цього опалювального сезону владі вдалося вирішити. Віялових відключень теж не сталося. Вони можуть стати хіба що наслідком зриву постачання російських енергоресурсів".

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Перед Україною відкрито унікальне вікно можливостей — топ-8 цитат з інтерв’ю Соколовського Черняку ("Текстиль-Контакт") Зняття обмежень, пов’язаних із пандемією коронавірусу, спричинить новий відтік робочої сили з України. Як за таких умов будувати виробництво в Україні? Відповіді на це та інші питання #БізнесТелеграф шукав в інтерв’ю засновника групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександра Соколовського YouTube-каналу "Big money" Євгена Черняка.

Водночас, зазначає Ігор Попов, є кілька груп, які опонують владі, намагаються ініціювати рокіровку в уряді.

"Фактично метою є входження до влади без проведення дострокових виборів, іншими словами – ревізія результатів виборів. Після повернення з карантину можуть бути здійснені нові спроби перерозподілу портфелів, підкріплені вуличними акціями та інформаційними кампаніями. Але якщо питання ОРДЛО буде вирішено з мінімальними втратами або відкладено – формат влади залишиться таким самим", – прогнозує Ігор Попов.

Накатує ідеальний шторм

Політичний експерт Світлана Кушнір, прогнозуючи український політичний лютий, згадала рядки Блоку: "Лютий, дістати чорнило та плакати…"

За її словами, в останньому місяці зими одночасно сходяться кілька факторів, що можуть створити ситуацію ідеального шторму для влади. Та й для всіх українців.

"Проблеми із зовнішніми партнерами, загрозами та викликами самі по собі не розсмоктуються, – упевнена експерт. – Знову на порядку денному "Мінськ-2", при цьому ворог біля кордонів проводить навчання, то відводить, то наводить бойову силу та озброєння. Велика Британія та США в цей же час напихують Україну технікою та зброєю, ми продовжуємо рватися до НАТО, а військові, в свою чергу, чекають на диверсії з боку ворога і сподіваються на підвищення окладів.

Світлана Кушнір

Катастрофічну ситуацію в енергетиці, за словами Світлани Кушнір, вже складно приховувати. І лютий тут стане знаковим.

"Атомні 15 блоків – на всю, газ на ТЕЦ – у топці, а нового договору за обсягами прокачування "Газпром" так і не подав українській стороні. Частина населення вже регулярно сидить і без електрики. У частині міст – на мінімальних потужностях подають опалення", – наголошує експерт.

Ситуацію з продуктами, ціни на які зростають майже кожен день, так ніхто під контроль і не взяв. Адже свого часу службу контролю за цінами – ліквідували, нагадує Світлана Кушнір.

"У середині лютого ми будемо проходити пік захворюваності на коронавірус. Це не додає радісних фарб у загальну картину, особливо, враховуючи, що "слуги народу", ледь вийшовши з канікул, пішли на карантин. Тобто ті, хто може швидко реагувати на виклики, того в Києві зараз і не буде. Я про Верховну Раду і Кабмін. А на носі перші виплати по траншах і кредитах МВФ. Чим віддаватимемо, якщо промислове виробництво впало і збирати податки просто нема з кого? Загалом, виходить, як у тому анекдоті — "з лютого будемо вибиратися кожен сам, а потім зберемося в нову команду". Але є й хороші новини — у лютому всього 28 днів. І пережити їх обов’язково треба, — упевнена експерт. — А там уже і до літа — рукою подати" .

Потрібно знизити градус військової істерії

Голова Українського аналітичного центру економіст Олександр Охріменко називає найбільшим ризиком лютого – військову істерію.

"Не напад РФ, якого не буде, а саме – істерія навколо можливого вторгнення. Все це негативно впливає і продовжить так впливати на економіку України, – прогнозує експерт. – На сьогоднішній момент важливо заспокоїти народ та економіку. Цим і має займатись українська влада. Розмови про регулювання цін поки що ні до чого не привели. При тому, що високі ціни на нафту і газ, що впливають на інфляцію, – це світова тенденція. І в лютому вона продовжиться. Тут Україна нічого вдіяти не може".

Олександр Охріменко

Вкрай важливо, за словами Олександра Охріменка, не вводити жодних обмежень, локдаун. Це, переконаний експерт, доб'є економіку.

"Інфляція, зрозуміло, зростатиме. Але для України інфляція 10-12% – це нормально, – вважає експерт. – Адже ми країна, що розвивається. А якщо буде маленька інфляція, то й зарплата не зростатиме. Думаю, владі треба менше говорити, що ми залучаємо інвестиції, а більше надавати можливостей, щоб бізнес сам хотів нести нам свої гроші. Щодо курсу гривні, то у лютому він залежатиме якраз від істерії. Якщо припиниться нагнітання в стилі "Росія нападе" — курс може бути і трохи більше ніж 27 гривень за долар, а якщо продовжиться – може зашкалити і за 30".

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич також називає ризиком №1 лютого – роздуту істерію (на його думку, насамперед представниками США та Великої Британії) щодо ефемерного вторгнення РФ до України.

"Українська влада, як показує практика, не може вплинути на цей ризик, що вже вдарив по нашій фінансово-економічній системі. Нещодавня прес-конференція Зеленського показала лише жалюгідні спроби якось вплинути на ситуацію, збити хвилю паніки".

Дмитро Марунич

За словами Марунича, ще одна – не унікальна лютнева історія – імпорт інфляції у вигляді високих цін на енергоносії.

"Ситуація, насправді, не змінюється. Залишається складною. Нафта дорожчає, газ дорогий. Найближчими місяцями виходу з цього порочного кола немає. А Україна – один із найбільших імпортерів енергоносіїв у регіоні. Все це сильно б'є по економічному стану нашої країни. Більше того – ближче до кінця зими або на початку весни ми можемо відчути дефіцит електроенергії та газу, особливо якщо буде холодно. Зупинити негативні тенденції, про які я говорю, в найближчому майбутньому нереально. Тим більше за слабкої української влади. На жаль, але це довгострокові процеси, що мають, до того ж, зовнішнє походження", – резюмує експерт.

Три сценарії навколо глобальних переговорів

Експерт із міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса вважає, що на лютий головним процесом залишається російська загроза та енергокриза.

"Переговори США та РФ продовжуються, і вже видно спроби змусити нас виконати Мінськ-2 як основу компромісу, Україні не можна допускати, щоб нас ставили перед фактом. До того ж, є суттєві проблеми з енергетикою через високі ціни на газ у Європі та дефіцит вугілля та газу у нас", – зазначає експерт.

Ілля Куса

Він упевнений, що Україна має донести всім: ми воюватимемо до кінця і не погодимося на компроміси за своєю спиною.

Ілля Куса вважає, що є такі сценарії розвитку подій навколо переговорів РФ та колективного Заходу:

Україну змушують йти на виконання Мінських угод (у їхньому російському читанні — спершу вибори, а вже потім виведення "їхтамнєтов"). Все залишається, як зараз, постійна напруженість. Росія вчиняє ще один напад на Україну.

Дипломатичний топ лютого

На думку політичного експерта, дипломата Вадима Трюхана, такого інтенсивного у політико-дипломатичному сенсі січня Україна ще не переживала. Водночас, упевнений він, це були лише квіточки, ягідки попереду.

"Лютий, багато в чому, стане визначальним місяцем, який позначиться на всьому 2022 році. Пояснення очевидно — загроза війни. Їй або вдасться запобігти, можливо, навіть остаточно. Або вона набере незворотні оберти — і далі дипломатія відійде на другий план, адже будуть говорити вже гармати", – прогнозує експерт.

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Він акцентує, що в лютому на Україну чекає низка важливих для нашої країни дипломатичних подій.

"По-перше, 4-20 лютого в Пекіні пройдуть XXIV зимові Олімпійські ігри. Незважаючи на те, що США та частина їх союзників оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді (не відправлятимуть туди високопоставлені офіційні делегації), дипломатична активність там обіцяє бути безпрецедентною. Вже анонсовано візит до Китаю президента Росії Володимира Путіна. Його прессекретар навіть не виключив, що президент РФ зустрінеться у Пекіні з українським лідером Володимиром Зеленським. І це незважаючи на відсутність інформації про те, що президент України, в принципі, братиме участь в урочистих заходах у рамках Олімпіади. Очевидно, росіяни намагаються організувати пафосний івент, швидше за все, за формального посередництва або когось із керівників КНР, або президента Туреччини Ердогана, який уже двічі пропонував свої посередницькі зусилля сторонам конфлікту. Досить витончена гра насправді, в якій дуже просто потрапити в халепу. Отже, Банковій слід вкрай обережно опрацьовувати всі деталі такого сценарію, щоб він не вийшов для України, та й особисто для Зеленського програшним", — зазначає Вадим Трюхан.

Вадим Трюхан

Втім, як повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, у календарному плані Зеленського немає візиту до Китаю. При цьому, за словами Никифорова, у ОП вітають, що "у Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів і заговорили про можливість зустрічі президентів".

Другою важливою у дипломатичному ракурсі подією лютого експерт вважає анонсоване МЗС Великої Британії "зміцнення зв’язків по осі Лондон – Варшава – Київ". Є ймовірність, що це може набути якихось формалізованих рамок.

"Не випадково на початку лютого в Києві побувають прем’єри Польщі та Великої Британії. При цьому британський прем’єр Борис Джонсон "через напружену ситуацію навколо України" навіть скасував свій візит до Японії. Україні дуже важливо "зачепитися" за несподівану ініціативу наших британських партнерів і спробувати вийти нехай не на повноцінний оборонний союз із Великою Британією, але хоча б на формат відносин, близький до такого альянсу. Ситуація до цього дозріває, — упевнений Вадим Трюхан. — Адже недаремно ще минулого року офіційні представники тієї ж Польщі заявляли про необхідність формування оборонних союзів у східній Європі за участю України".

Ну, а третьою вкрай важливою та перспективною для України подією експерт вважає лютневий візит до Києва президента Туреччини – Ердогана.

"Він може стати по-справжньому історичним. Вже анонсовано підписання низки двосторонніх оборонних угод. Є перспективи підписання Угоди про зону вільної торгівлі. Переговори з приводу цього, без перебільшення, епохального документа йдуть уже багато років. Якщо сторонам вдасться вийти на компромісні рішення щодо найбільш чутливих положень Угоди, що стосуються доступу до сільськогосподарських ринків, цей міжнародний договір стане інструментом збільшення обсягів торгівлі між Україною та Туреччиною в рази.

…І вишенька на торті

Крім того, продовжує Вадим Трюхан, у лютому на Україну чекають архіскладні переговори політрадників у Нормандському форматі. І за їх результатами можна очікувати будь-чого, навіть оголошення про організацію наступного саміту глав держав "нормандської четвірки".

"Будуть також набирати обертів переговори з Вашингтоном — на різних рівнях і у різних форматах, — вважає Вадим Трюхан. — Спекуляції у ЗМІ щодо нібито напружених відносин Банкової з Адміністрацією Байдена необхідно якось нівелювати. Наступні політико-дипломатичні активності між Україною та США, серед іншого, будуть покликані вирішити і це чутливе завдання. Ну і вишнею на торті в лютому стане Мюнхенська безпекова конференція. Поки не ясно, глави держав і урядів яких саме країн у ній братимуть участь. Але цілком очевидно, що тема глобальної безпеки у світлі ескалації Москвою ситуації на кордонах з Україною і взагалі в Європі стане ключовою. Інтригою до останнього моменту залишатиметься рівень представництва Росії.Навряд чи це буде особисто Путін, який останніми роками уникає подібних зібрань. То, які заяви будуть лунати в Мюнхені, покаже, куди далі рухатиметься світ, – у бік розрядки міжнародної напруги, чи ж до нової геополітичної катастрофи – "великої війни", якої треба обов’язково уникнути".

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Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки) Георгій Тука розповів "Телеграфу", навіщо Путін висунув Заходу нездійсненний ультиматум і як ситуація навколо України зміниться у лютому.

Міністр оборони України Олексій Резніков напередодні дав інтерв’ю, де відповів на головні питання щодо можливої великої війни та співпраці із Заходом.