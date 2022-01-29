Директор Українського інституту політики Руслан Бортник вважає, що президент Володимир Зеленський обрав ненадійну тактику діалогу із країнами Заходу

Президент України під час спілкування із зарубіжними журналістами 28 січня намагався збити паніку західних ЗМІ. Що РФ ось-ось нападе.

Цьому було присвячено прес-конференцію. Оскільки панічна хвиля у західних медіа, особливо в американських, завдає істотної шкоди національній економіці України. Ми втрачаємо десятки мільярдів гривень, інвестори виводять активи з українських облігацій, ринку нерухомості, відмовляються від інвестиційних контрактів.

Так що метою прес-конференції було переконати західні ЗМІ, заспокоїти, сказати, що немає жодної катастрофи, що насувається на Україну.

У той самий час сама логіка цього переконання виглядала контроверсійно. Тому що ключова теза сказаного Зеленським західним партнерам – нападу не буде, бо він уже був у 2014 році, але він можливий, а тому дайте нам більше зброї – абсолютно суперечлива. Такий інструмент захисту з боку України, як на мене, не викликає довіри.

Більше того – нова прес-конференція Зеленського ще раз показала, що між Україною та західними партнерами, особливо адміністрацією США, є певні непорозуміння. В Офісі президента вважають, що незважаючи на всю допомогу США зараз роблять шкідливі для України речі.

Мета прес-конференції була зрозумілою. Але чи було її досягнуто — побачимо за публікаціями західних ЗМІ. Повністю розвіяти сумніви Заходу щодо можливого нападу Росії на Україну, напевно, все ж таки не вдалося.