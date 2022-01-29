Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что президент Владимир Зеленский выбрал ненадежную тактику диалога со странами Запада

Президент Украины во время общения с зарубежными журналистами 28 января пытался сбить панику западных СМИ. Что РФ вот-вот нападет.

Этому была посвящена пресс-конференция. Поскольку паническая волна в западных медиа, особенно в американских, наносит существенный вред национальной экономике Украины. Мы теряем десятки миллиардов гривен, инвесторы выводят активы из украинских облигаций, рынка недвижимости, отказываются от инвестиционных контрактов.

Так что целью пресс-конференции было переубедить западные СМИ, успокоить, сказать, что нет никакой надвигающейся на Украину катастрофы.

В то же время сама логика этого переубеждения выглядела контроверсионно. Потому что ключевой тезис сказанного Зеленским западным партнерам – нападения не будет, потому что оно уже было в 2014 году, но оно возможно, а потому дайте нам больше оружия – абсолютно противоречивый. Такой инструмент защиты со стороны Украины, как мне кажется, не вызывает доверия.

Более того – новая пресс-конференция Зеленского еще раз показала, что между Украиной и западными партнерами, особенно администрацией США, есть определенные трения и недопонимание. В Офисе президента считают, что, несмотря на всю помощь, США сейчас делают вредные для Украины вещи.

Цель пресс-конференции была понятна. Но была ли одна достигнута — увидим по публикациям западных СМИ. Полностью развеять сомнения Запада в отношении возможного нападения России на Украину, наверное, всё же не удалось.