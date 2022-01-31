Чи переросте загроза вторгнення РФ у велику війну проти України: прогноз астролога

Астролог розповіла, коли соціально-політична обстановка в Україні почне змінюватися на краще

Зірки не віщують великої війни Росії проти України, а вже в березні є можливість дипломатичних зрушень. Як передає "Телеграф", про це йдеться у прогнозі астропсихолога Лариси Гресь.

За словами астролога, загострення конфлікту розпочалося ще у листопаді 2021 року. Становище планет вказує на те, що він триватиме у стадії млявого процесу аж до весни-літа 2024 року. Проте, запевнила астролог, всі питання вирішуватимуться в дипломатичному полі та не про які військові дії не йдеться.

У карті України є достатньо показників, які дають надію на низку спілок і домовленостей, які почнуть формуватися вже навесні-літом цього року, додає Гресь. Тоді як карта Росії, за словами астролога, показує ізоляцію, усунення і дистанціювання від України, а не напад.

Астролог наголошує, що зірки не обіцяють українцям воєнних дій.

"Щодо найближчого майбутнього, то є ймовірність, що до перших днів березня з виходом Венери з петлі ситуація почне змінюватися. Більше переговорів та компромісів і напруження емоцій навколо військових дій почне вщухати", — повідомила Гресь.

У прогнозі йдеться, що на Україну чекає економічна нестабільність, рівень якої складно уявити. Тому астролог рекомендує звернути увагу на ваші фінанси та "подушку безпеки", а також психічне здоров’я. Саме це, за її словами, знадобиться восени та взимку в 2022 і 2023 роках.

Додамо, що карта України, за словами астролога, сама по собі неблагополучна, і тому всі перебудови в державі та зміни керівництва можуть спричинити погіршення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що навесні 2022 року астролог Влад Росс не відкидає масових протестів проти політики Зеленського. Крім того, небезпечним для президента України періодом може стати закінчення цього року. Загалом, цей рік, за словами астролога, може стати вирішальним для каденції Зеленського.