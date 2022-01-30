"Сховатись буде ніде": Британія пригрозила Путіну через Україну

Влада країни не виключала навіть можливості конфіскації майна російських олігархів.

Влада Великобританії заявила, що "не виключає жодних заходів" спрямованих на підтримку України у разі початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це проінформувала глава МЗС країни Ліз Трасс у коментарі Sky News.

Вона зазначила, що чиновникам наближеним до російського президента Володимиру Путіну буде "ніде сховатися" від масштабних санкцій, а в Україну в разі початку вторгнення буде направлено нові пакети допомоги, як грошима, так і зброєю.

"Пріоритет номер один — утримати Володимира Путіна від цих дій", — сказала вона.

Крім того, вона повідомила, що Британія хоче збільшити чисельність військового контингенту в Естонії, а також посилити повітряну присутність у Чорному морі. Згадала вона і про пряме постачання зброї Україні.

Водночас Трасс зазначила, що вважає "надзвичайно малоймовірною" можливість відправлення британських військ в Україну у разі початку вторгнення.

Глава МЗС Сполученого Королівства додала, що незабаром буде оголошено про нові зміни у законодавстві, які дозволять націлити нові санкції проти активів, безпосередньо пов’язаних з Кремлем.

"Путінським олігархам або російським компаніям, які займаються підтримкою російської держави, ніде буде сховатися", — сказала вона.

При цьому вона не виключила, що уряд навіть зможе конфіскувати майно олігархів із Росії, яке розташоване на території країни. При цьому вона не стала називати конкретні імена та назви компаній, які можуть потрапити під удар.

Як повідомлялося раніше, про підготовку нового пакету санкцій раніше заявили і США. У запропонованому законопроекті йдеться, що санкції мають бути введені до того, як Путін почне вторгнення в Україну і мають торкнутися як самого російського президента, так і всієї правлячої верхівки країни. У списку також опинилася навіть ймовірна коханка глави Кремля Аліна Кабаєва.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що президенту РФ санкції не страшні, оскільки всі свої заощадження той нібито зберігає у банку "Росія", який вже перебуває під санкціями.