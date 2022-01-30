"Спрятаться будет негде": Британия пригрозила Путину из-за Украины

Власти страны не стали исключать даже возможности конфискации имущества российских олигархов.

Власти Великобритании заявили, что "не исключают никаких мер" направленных на поддержку Украины в случае начала полномасштабного вторжения России.

Об этом проинформировала глава МИД страны Лиз Трасс в комментарии Sky News.

Она указала, что чиновникам приближенным к российскому президенту Владимиру Путину будет "негде спрятаться" от масштабных санкций, а в Украину в случае начала вторжения будут направлен новые пакет помощи, как деньгами, так и оружием.

"Приоритет номер один — удержать Владимира Путина от этих действий", — сказала она.

Кроме того, она сообщила, что Британия хочет нарастить численность воинского контингента в Эстонии, а также усилить воздушное присутствие в Черном море. Упомянула она и о прямых поставках оружия Украине.

Вместе с тем Трасс указала, что считает "крайне маловероятной" возможность отправки британских войск в Украине в случае начала вторжения.

Глава МИД Соединенного Королевства добавила, что вскоре будет объявлено о новых изменениях в законодательстве, которые позволят нацелить новые санкции против активов непосредственно связанных с Кремлем.

"Путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться", — сказала она.

При этом она не исключила, что правительство даже сможет конфисковать имущество олигархов из России, которое расположено на территории ее страны. При этом она не стала называть конкретные имена и названия компаний, которые могут попасть под удар.

Как сообщалось ранее, о подготовке нового пакета санкций ранее заявили и США. В предложенном законопроекте говорится, что санкции должны быть введены до того, как Путин начнет вторжение в Украину и должны затронуть как самого российского президента, так и всю правящую верхушку страны. В списке также оказалась даже предполагаемая любовница главы Кремля Алина Кабаева.

Спикер Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что президенту РФ санкции не страшны, поскольку все свои сбережения тот якобы хранит в банке "Россия", который уже находится под санкциями.