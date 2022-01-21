Україна може стати новою Чечнею чи Афганістаном: Велика Британія попередила Путіна "про жахливе болото"

У світі вважають, що Росія не винесла жодних уроків з історії та попередніх воєн

Багато політиків закликають президента РФ Володимира Путіна одуматися і не йти з повномасштабною війною в Україну. Величезною стратегічною помилкою дії російського лідера назвала і глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, яка порівняла можливу війну на українській землі з Чечнею.

На брифінгу в Сіднеї 21 січня Трасс, яку цитує DW, згадала про аналогічну радянську операцію в Афганістані та війну в Чечні.

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З її слів, Кремль так і не виніс уроки з історії.

"Вторгнення лише затягне у жахливе болото і призведе до втрати життів, порівнянної з тим, яке ми бачили у радянсько-афганській війні та в конфлікті в Чечні", — сказала Ліз Трасс, закликаючи Путіна відступити від України.

Чиновниця також нагадала, що Велика Британія продовжить допомагати нашій країні, оскільки те, що відбувається, важливо для всього світу.

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Нагадаємо, що в Україну на тлі загрози російського вторгнення прибули 30 елітних військовослужбовців із нещодавно сформованої армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії.

Також ми писали, що у відповідь на резонансну заяву Вашингтона про те, що "Росія може атакувати Україну будь-якої миті" і готувати провокативні теракти на Донбасі, РФ виступила з відповіддю. На сайті посольства Росії в США з’явилося спростування, в якому слова американців назвали "істерикою" та заявили, що РФ нібито ні на кого нападати не збирається.