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Украина может стать новой Чечней или Афганистаном: Великобритания предупредила Путина "об ужасном болоте"

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Путина просят одуматься и не атаковать Украину Новость обновлена 21 января 2022, 10:30
Путина просят одуматься и не атаковать Украину

В мире считают, что Россия не вынесла никаких уроков из истории и предыдущих войн

Многие политики призывают президента РФ Владимира Путина одуматься и не идти с полномасштабной войной на Украину. Огромной стратегической ошибкой действия российского лидера назвала и глава МИД Великобритании Лиз Трасc, которая сравнила возможную войну на украинской земле с Чечней.

На брифинге в Сиднее 21 января Трасс, которую цитирует DW, вспомнила об аналогичной советской операции в Афганистане и войне в Чечне.

По ее словам, Кремль так и не вынес уроки из истории.

"Вторжение лишь затянет в ужасное болото и приведет к потере жизней, сопоставимой с той, которую мы видели в советско-афганской войне и в конфликте в Чечне", — сказала Лиз Трасс, призывая Путина отступить от Украины.

Чиновница также напомнила, что Великобритания продолжит помогать нашей стране, так как происходящее важно для всего мира.

Напомним, что в Украину на фоне угрозы российского вторжения прибыли 30 элитных военнослужащих из недавно сформированной армейской бригады специальных операций Великобритании.

Также мы писали, что в ответ на резонансное заявление Вашингтона о том, что "Россия может атаковать Украину в любой момент" и готовить провокативные теракты на Донбассе, РФ выступила с ответом. На сайте посольства России в США появилось опровержение, в котором слова американцев назвали "истерикой" и заявили, что РФ якобы ни на кого нападать не собирается.

Теги:
#Великобритания #Афганистан #Война #Владимир Путин #Чечня
Путина просят одуматься и не атаковать Украину
Политика
Украина может стать новой Чечней или Афганистаном: Великобритания предупредила Путина "об ужасном болоте"
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