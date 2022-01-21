Укр

В Украину прибыли военные из элитного отряда Великобритании: зачем они здесь

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Рейнджеры прибыли в рамках спецоперации "Орбитал" Новость обновлена 21 января 2022, 09:45
Рейнджеры прибыли в рамках спецоперации "Орбитал"

Также в Украину прибыло 2000 уникальных гранатометов NLAW

В Украину на фоне угрозы российского вторжения прибыли 30 элитных военнослужащих из недавно сформированной армейской бригады специальных операций Великобритании.

Как сообщает Sky News, рейнджеры в рамках операции "Орбитал" уже прилетели в страну на британских самолетах, но не для участия в возможных боевых действиях. Они будут обучать украинских солдат обращаться с новым противотанковым оружием NLAW. Согласно данным СМИ, ручных гранатометов Великобритания поставила Украине в количестве 2000 единиц.

Отметим, что это оружие следующего поколения, которое быстро выводит из строя любой боевой танк всего одним выстрелом, поражая его сверху. Британцы хотят обучить этой стрельбе бойцов ВСУ и говорят, что для этого нужно лишь понять механизм, а остальной NLAW сделает самостоятельно.

Сколько пробудут британские инструкторы в Украине пока неизвестно.

Впрочем, на их появление в Украине уже отреагировали в РФ, заявив, что поставка летального оружия только "разожжет кризис".

Напомним, "Телеграф" выяснил, какими боевыми новинками украинцы встретят российские войска, если они таки пойдут на мирные территории с открытым вторжением.

Теги:
#Великобритания #Оружие #Военные #Инструктаж
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