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Борис Джонсон після візиту до Зеленського записав емоційне відео

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Прем’єр Британії вважає загрозу нападу Росії реальною Новина оновлена 02 лютого 2022, 18:55
Прем’єр Британії вважає загрозу нападу Росії реальною

За словами політика, підтримка України Британією є постійною

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який днями здійснив офіційну поїздку до Києва, поділився своїми враженнями від перебування в Україні.

Свої думки він виклав у короткому відео, яке опублікував на своїй офіційній сторінці у Twitter.

На думку Джонсона, в Україні зараз склалася дуже складна ситуація через те, що біля східних кордонів зараз перебуває близько 125 тисяч російських військовослужбовців.

"Є реальна перспектива неминучого вторгнення в Україну, — наголосив міністр. — Дуже важливо для світу, для України і, насамперед, для самої Росії — щоб цього не сталося, щоб президент Путін не здійснив цей катастрофічний прорахунок".

Борис Джонсон також зазначив, що Лондон продовжить підтримувати Україну, зокрема й фінансово. Про це свідчить виділення додаткових 88 млн фунтів стерлінгів, які будуть спрямовані на зміцнення української економіки. Також політик нагадав, що Британія нещодавно передала ЗСУ новітню зброю, яка може бути використана для оборони у разі ймовірного нападу Росії.

"Ми повністю підтримуємо українців та захищаємо суверенітет та територіальну цілісність України", — підсумував Джонсон.

Борис Джонсон про візит до України

Нагадаємо, що напередодні, під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, Борис Джонсон назвав українську армію дуже професійною та потужною. Також він зазначив, що впевнений — тут захищатимуть свою землю до останньої краплі крові.

"Телеграф" писав, що на цьому ж заході Володимир Зеленський наголосив — усі добрі відносини між Україною та Росією залишились у далекому минулому.

Теги:
#Україна #Велика Британія #Росія #Борис Джонсон #Загроза #Вторгнення
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