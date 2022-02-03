Ердоган покликав Зеленського та Путіна до себе: "Приймемо із задоволенням"

Туреччина готова взяти участь у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову заявив, що його країна може організувати зустріч між главами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Про це він розповів під час брифінгу для ЗМІ після зустрічі з Зеленським.

Ердоган висловив думку, що конфлікт між Україною та Росією можна вирішити мирним шляхом у рамках Мінських угод, на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права.

Президент Туреччини заявив, що його країна готова зробити все, що від неї залежить, щоб криза "у двох дружніх країнах" закінчилася. Наприклад, він запропонував організувати саміт Зеленського та Путіна, або зустріч представників Києва та Москви.

"Ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт", — сказав Ердоган.

Як повідомлялося раніше, турецький лідер 3 лютого прибув до Києва на зустріч зі своїм українським колегою. Примітно, що біля Маріїнського палацу він, як і під час попереднього візиту, привітав нацгвардійців словами "Слава Україні", що минулого разу дуже розлютило російських пропагандистів.