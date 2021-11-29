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Ердоган готовий стати посередником між Путіним і Зеленським: що кажуть на Банковій

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган Новина оновлена 29 листопада 2021, 16:12
Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган

РФ ініціативу турецького лідера не підтримала

Турецький лідер Реджеп Ердоган заявив про готовність стати посередником у переговорах між владою України та Росії. За його словами, Анкара налагодила контакти з обома державами.

Про це президент Туреччини заявив на саміті в Ашгабаді, передає Anadolu.

За словами Ердогана, Туреччина готова готова зробити внесок у врегулювання напруженості у відносинах РФ та України. Турецький лідер додав, що його позиція щодо України відома і він виступає за мир з акцентом на становище кримських татар. Іншими словами, Анкара виступає за вирішення ситуації у Криму і, за їх словами, неодноразово обговорювала це питання з російским президентом.

Варто зазначити, що у РФ з цього приводу мають зовсім іншу думку. Так, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на запитання журналістів, щодо пропозиції Туреччини — провести саміт по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю Зеленського та Путіна — відповів, що російська сторона не є учасником конфлікту на Донбасі і на такому саміті вирішити проблему неможливо.

Водночас, як з’ясували журналісти Liga.net, Україна підтримує таку ініціативу Туреччини. Таку відповідь надали у Офісі президента.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про можливість тристоронніх переговорів між президентами США, України та Росії заговорили у Білому домі. Зокрема, Джо Байден припустив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним для врегулювання ситуації на Сході України.

Теги:
#Туреччина #Переговори #Володимир Путін #Реджеп Ердоган #Володимир Зеленський
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