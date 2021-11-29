Укр

Эрдоган готов стать посредником между Путиным и Зеленским: что говорят на Банковой

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган Новость обновлена 29 ноября 2021, 16:12
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган

РФ инициативу турецкого лидера не поддержала

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о готовности стать посредником в переговорах между властями Украины и России. По его словам, Анкара наладила контакты с обоими государствами.

Об этом президент Турции заявил на саммите в Ашхабаде, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, Турция готова внести вклад в урегулирование напряженности в отношениях РФ и Украины. Турецкий лидер добавил, что его позиция по отношению к Украине известна и он выступает за мир с акцентом на положение крымских татар. Другими словами, Анкара выступает за разрешение ситуации в Крыму и, по их словам, неоднократно обсуждала этот вопрос с российским президентом.

Следует отметить, что в РФ на этот счет имеют совсем другое мнение. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов относительно предложения Турции — провести саммит по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Зеленского и Путина — ответил, что российская сторона не является участником конфликта на Донбассе и на таком саммите решить проблему невозможно.

В то же время, как выяснили журналисты Liga.net, Украина поддерживает такую инициативу Турции. Такой ответ предоставили в Офисе президента.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о возможности трехсторонних переговоров между президентами США, Украины и России заговорили в Белом доме. В частности, Джо Байден предположил, что встретится с Зеленским и Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Востоке Украины.

Теги:
#Турция #Переговоры #Владимир Путин #Реджеп Эрдоган #Владимир Зеленский
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