Эрдоган превращает Турцию в сильнейшего игрока на востоке: что за этим стоит и какова в этом роль Китая

Турция ради будущего страны готова налаживать сотрудничество с Китаем и другими крепнущими странами

По мере того, как центр влияния в мире перемещается из Атлантики в Тихий океан, Турция удачно использует свою многостороннюю внешнюю политику.

Недавняя статья на сайте "Anadolu" рассказывает о сложностях выбора, стоящих перед внешней политикой Турции, как ведущего игрока в регионе. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Автор статьи является корреспондентом отдела английских новостей агентства "Anadolu" и научным сотрудником по истории в Римском университете Тор Вергата. Его исследовательские интересы включают изучение национализма, транснациональную историю, североамериканские исследования, современные греческие исследования, турецкие/османские исследования и внешнюю политику Турции.

Турция отвернулась от Запада и сближается со странами не входящими в западный блок — это популярное понятие в некоторых кругах европейских и американских СМИ, научных кругах и правительствах. Этот очень популярный нарратив, который проявляется почти каждый день в основном в так называемых политических документах, анализах, статьях, и мнениях. Те, кто его распространяют, похоже, не в состоянии понять реалии зарождающегося нового мирового порядка, если не прибегать к намеренному искажению фактов.

Ось мировой истории уже двигалась на восток, от Атлантики к Тихому океану. Соединенные Штаты и Европа потеряли экономические позиции в Азии с точки зрения объемов торговли, инвестиций и роста. Доля Азии в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) выросла примерно до 50% с 30% в 2000 году. Напротив, на Европу и Северную Америку вместе взятые приходится всего 40% мирового ВВП (ППС) в этом году.

Точно так же азиатские страны, особенно Китай, Южная Корея и Сингапур, все чаще превращаются в центры инноваций и экспортеров капитала в форме прямых иностранных и портфельных инвестиций.

Параллельно с экономическим спадом Европа и Америка, похоже, утратили способность направлять и влиять на политические события, выигрывать войны и выполнять обещания и обязательства, данные союзникам по всему миру. Вооруженные силы в Европе претерпели значительное сокращение после окончания холодной войны в 1991 году параллельно с огромным сокращением оборонных бюджетов.

С другой стороны, вооруженные силы США, которые были созданы для ведения боевых действий и победы в обычных войнах, в течение последних 20 лет участвовали в дорогостоящих и разрушительных войнах в Ираке и Афганистане, но не выиграли.

Тем временем Северная Корея стала ядерной державой, Россия оправилась от своего беспокойного десятилетия и вновь стала крупной мировой державой, если не сверхдержавой, а Китай успешно модернизировал все виды своих вооруженных сил и ядерный арсенал. Когда Южная Корея и Япония стали свидетелями неспособности США проецировать силу в Тихом океане, они пришли к выводу, что США не захотят или не смогут защищать их в случае эскалации вооруженного конфликта в регионе. Следовательно, эти две страны не только улучшили отношения с западными странами, но и инвестировали в развитие своей собственной оружейной промышленности.

Более того, несоответствие между тем, что Запад обещает и проповедует, и тем, что он на самом деле делает, подрывает его авторитет и, следовательно, его глобальное влияние. Западные державы на протяжении десятилетий предупреждали другие страны о том, чтобы они не улучшали отношения с Россией, и особенно с Китаем. Тем не менее, сами они, западные страны, конкурировали за увеличение экспорта в эти страны и за привлечение инвестиций, особенно из Китая.

Некоторые недавние события весьма показательны. Оставив Афганистан, хорошо зная, какими будут последствия, США также согласились уйти из Ирака.

Придя к власти с обещанием более жесткой позиции в отношении России, администрация Байдена занялась поиском способов управления отношениями с Россией, явно пренебрегая тем, что это означает отчуждение Украины, Польши и стран Балтии. Крупные державы ЕС, а именно Германия, Франция и Италия, также выступают за улучшение отношений с Россией.

Германия особенно выделяется в ЕС своими прочными стратегическими отношениями с Китаем и Россией.

Хотя все это происходит и все об этом знают, некоторые в Европе и США настаивают на том, что желание Турции улучшить отношения с Россией, Китаем и другими азиатскими державами указывает на то, что Анкара замышляет заговор против Запада.

Поэтому самой Турции было бы полезно вспомнить многосторонний и автономный характер турецкой внешней политики, который восходит к 1960-м годам, когда турецкое правительство тогда финансировало формирование планов тяжелой индустриализации Турции с помощью дешевых кредитов и технологий, предоставленных Советским Союзом. В 1990-е годы, когда угроза со стороны террористической организации РПК была на пике, а союзники Турции по НАТО, включая США, отказывались предоставить даже самое элементарное вооружение для обеспечения безопасности турецких граждан, Анкара закупала оружие и технологии у Китая, Кореи, Сингапура, и Пакистана.

Совсем недавно некоторые из основных западных союзников Турции оставили ее бороться в одиночку с террористическими организациями FETO, PПK и Даиш/ИГИЛ, позволив террористам свободно действовать на своей территории и наложив явные и скрытые эмбарго на поставки оружия. Более того, откровенно прогреческие предубеждения ЕС в Восточном Средиземноморье подрывают перспективы мирного и всеобъемлющего решения региональных проблем, побуждая Грецию проводить провокационную политику в отношении Турции.

Между тем, Турция выполнила свои обязательства перед НАТО и продолжала оставаться важным членом альянса, выполняя свои обязательства, такие как отправка F-16 в миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтийского моря, содействие силам в Афганистане, Косово и Аденском заливе и согласование продавать ультрасовременные БПЛА «Байрактар» Польше, которая находится на прикрытии НАТО.

Турция, как растущая страна, нуждается в капиталовложениях и экспортных рынках. Она также расположена посреди многих зон конфликтов и желает иметь сильные и современные вооруженные силы.

На этом фоне Анкара точно следует внешней политике, которая соответствует ее интересам, а также новым мировым реалиям, оставаясь при этом в западном блоке, с которым она поддерживает исторически обширные экономические, политические и дипломатические связи.

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