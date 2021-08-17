Ердоган перетворює Туреччину в найсильнішого гравця на сході: що за цим стоїть і яка в цьому роль Китаю

Туреччина заради майбутнього країни готова налагоджувати співпрацю з Китаєм та іншими міцніючими країнами

Зараз, коли потроху центр впливу в світі зсувається з Атлантики в Тихий океан, Туреччина вдало використовує свою багатосторонню зовнішню політику.

Недавня стаття на сайті "Anadolu" розповідає про складнощі вибору, що стоять перед зовнішньою політикою Туреччини, як провідного гравця в регіоні. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Автор статті є кореспондентом відділу англійських новин агентства "Anadolu" і науковим співробітником з історії в Римському університеті Тор Вергата. Його дослідницькі інтереси включають вивчення націоналізму, транснаціональну історію, північноамериканські дослідження, сучасні грецькі дослідження, турецькі/османські дослідження і зовнішню політику Туреччини.

Туреччина відвернулася від Заходу і зближується з країнами, які не входять в західний блок — це популярне поняття в деяких колах європейських і американських ЗМІ, наукових колах і урядах. Цей дуже популярний наратив, який проявляється майже кожен день в основному в так званих політичних документах, аналізах, статтях, і думках. Ті, хто його поширюють, схоже, не в змозі зрозуміти реалії нового світового порядку, що зараз народжується, якщо не вдаватися до навмисного спотворення фактів.

Вісь світової історії вже рухалася на схід, від Атлантики до Тихого океану. Сполучені Штати і Європа втратили економічні позиції в Азії з точки зору обсягів торгівлі, інвестицій і зростання. Частка Азії в світовому ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС) виросла приблизно до 50% з 30% в 2000 році. Навпаки, на Європу і Північну Америку разом узяті припадає лише 40% світового ВВП (ПКС) в цьому році.

Саме так азіатські країни, особливо Китай, Південна Корея і Сінгапур, все частіше перетворюються на центри інновацій і експортерів капіталу в формі прямих іноземних та портфельних інвестицій.

Паралельно з економічним спадом Європа і Америка, схоже, втратили здатність направляти і впливати на політичні події, вигравати війни і виконувати обіцянки і зобов’язання, дані союзникам по всьому світу. Збройні сили в Європі зазнали значного скорочення після закінчення холодної війни в 1991 році паралельно з величезним скороченням оборонних бюджетів.

З іншого боку, збройні сили США, які були створені для ведення бойових дій і перемоги в звичайних війнах, протягом останніх 20 років брали участь в дорогих і руйнівних війнах в Іраку і Афганістані, але не виграли.

Тим часом Північна Корея стала ядерною державою, Росія оговталася від свого неспокійного десятиліття і знову стала великою світовою державою, якщо не наддержавою, а Китай успішно модернізував всі види своїх збройних сил і ядерний арсенал. Коли Південна Корея і Японія стали свідками нездатності США проектувати силу в Тихому океані, вони прийшли до висновку, що США не захочуть або не зможуть захищати їх у разі ескалації збройного конфлікту в регіоні. Отже, ці дві країни не тільки поліпшили відносини з західними країнами, а й інвестували в розвиток своєї власної збройової промисловості.

Більш того, невідповідність між тим, що Захід обіцяє і проповідує, і тим, що він насправді робить, підриває його авторитет і, отже, його глобальний вплив. Західні держави протягом десятиліть попереджали інші країни про те, щоб вони не покращували стосунки з Росією, і особливо з Китаєм. Проте, самі вони, західні країни, конкурували за збільшення експорту в ці країни і за залучення інвестицій, особливо з Китаю.

Деякі недавні події вельми показові. Залишивши Афганістан, добре знаючи, якими будуть наслідки, США також погодилися піти з Іраку.

Прийшовши до влади з обіцянкою більш жорсткої позиції щодо Росії, адміністрація Байдена зайнялася пошуком способів управління відносинами з Росією, явно нехтуючи тим, що це означає відчуження України, Польщі та країн Балтії. Великі держави ЄС, а саме Німеччина, Франція та Італія, також виступають за поліпшення відносин з Росією.

Німеччина особливо виділяється в ЄС своїми міцними стратегічними відносинами з Китаєм і Росією.

Хоча все це відбувається і всі про це знають, деякі в Європі і США наполягають на тому, що бажання Туреччини поліпшити відносини з Росією, Китаєм та іншими азіатськими державами вказує на те, що Анкара замишляє змову проти Заходу.

Тому самій Туреччині було б корисно згадати багатосторонній і автономний характер турецької зовнішньої політики, який сходить до 1960-х років, коли турецький уряд тоді фінансував формування планів важкої індустріалізації Туреччини за допомогою дешевих кредитів і технологій, наданих Радянським Союзом. У 1990-ті роки, коли загроза з боку терористичної організації РПК була на піку, а союзники Туреччини по НАТО, включаючи США, відмовлялися надати навіть найелементарніше озброєння для забезпечення безпеки турецьких громадян, Анкара закуповувала зброю та технології у Китаю, Кореї, Сінгапуру, і Пакистану.

Зовсім недавно деякі з основних західних союзників Туреччини залишили її боротися поодинці з терористичними організаціями FETO, PПK і Даіши/ІГІЛ, дозволивши терористам вільно діяти на своїй території і наклавши явні і приховані ембарго на поставки зброї. Більш того, відверто прогрецькі упередження ЄС в Східному Середземномор’ї підривають перспективи мирного і всеосяжного вирішення регіональних проблем, спонукаючи Грецію проводити провокаційну політику щодо Туреччини.

Тим часом, Туреччина виконала свої зобов’язання перед НАТО і продовжувала залишатися важливим членом альянсу, виконуючи свої зобов’язання, такі як відправка F-16 в місії НАТО з охорони повітряного простору Балтійського моря, сприяння силам в Афганістані, Косово та Аденській затоці і узгодження продавати ультрасучасні БПЛА "Байрактар" Польщі, яка знаходиться на прикритті НАТО.

Туреччина, як зростаюча країна, потребує капіталовкладень та експортних ринках. Вона також розташована посеред багатьох зон конфліктів і бажає мати сильні та сучасні збройні сили.

На цьому тлі Анкара точно слідує зовнішній політиці, яка відповідає її інтересам, а також новим світовим реаліям, залишаючись при цьому в західному блоці, з яким вона підтримує історично близькі економічні, політичні та дипломатичні зв’язки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наскільки далеко готова зайти Туреччина у своїй підтримці України.