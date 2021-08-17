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Украинцы больше всего доверяют волонтерам, армии и ветеранам АТО - опрос (инфографика)

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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Украинцы больше всего доверяют волонтерам, армии и ветеранам АТО - опрос (инфографика) Новость обновлена 17 августа 2021, 17:08
В Украине растет уровень недоверия к власти

Пятерку лидеров доверия украинцев замыкают врачи и интернет-издания

Украинское общество больше всего доверяет волонтерам, Вооруженным силам Украины и ветеранам АТО. В пятерку лидеров доверия также попали врачи и интернет-издания. При этом почти 40% украинцев недовольны президентом страны.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса центра "Социальный мониторинг", передает "Интерфакс — Украина" во вторник, 17 августа.

Так пятерка лидеров доверия украинцев выглядит следующим образом:

  1. волонтеры (36,2%);
  2. Вооруженные силы Украины (34,6%);
  3. ветераны АТО (34,2%);
  4. врачи (23%);
  5. интернет-издания (8,1%).

Также довольно неплохой баланс доверия получили общественные организации (8,5%), городские/сельские главы (9,8%), городские/поселковые/сельские советы (1,2%).

При этом практически все ветви власти, согласно опросу, имеют отрицательный уровень доверия.

Лидером антирейтинга стали политические партии — им не доверяют 62,2% опрошенных. Приблизительно такой уровень недоверия к Верховной Раде (61,8%), а к Кабмину — 58%.

Прокуратуре не доверяют 51,3% респондентов, Нацбанку — 42,1%, Службе безопасности Украины — 39,6%.

Уровень недоверия президенту Украины Владимиру Зеленскому составил 31%. Также крайне негативный баланс уровня имеют СМИ: телевидение — 21,2%, радио — 30,3%, газеты — 30,3%.

Инфографика по социальному опросу об уровне доверия украинцев
Инфографика по социальному опросу об уровне доверия украинцев

Ранее "Телеграф" сообщал, что уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому такой же низкий, как и к российским СМИ. Согласно опросу центра Разумкова, Зеленскому по данным на 1-е августа доверяли всего 33% украинцев.

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