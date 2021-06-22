Наскільки далеко готова зайти Туреччина у своїй підтримці України

Під час візиту Володимира Зеленського до Стамбулу навесні цього року основною метою було заручитися підтримкою президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо Росії, що є більш важливим пріоритетом, ніж торгівля та інвестиції.

Про вектори розвитку взаємин двох країн розповідається в статті інтернет-видання Aljazeera.com, з перекладом якої вас знайомить "Телеграф".

Перша половина 2021 року характеризується посиленням напруги у відносинах Росії і України. З кінця березня Москва нарощувала війська на українсько-російському кордоні. За даними Києва недалеко від лінії розмежування у Донбасі було сконцентровано близько 40 тис російських військовослужбовців, і стільки ж - в Криму, який був анексований Росією в 2014 році.

Хоча основним партнером, на якого орієнтується Зеленський, є Сполучені Штати, у нього є всі підстави розраховувати і на Туреччину. Анкара відмовляється визнати анексію Криму і пропонує Україні риторичну підтримку. У спільній заяві Ердоган і Зеленський пообіцяли продовжити "узгоджені кроки, спрямовані на [..] деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також територій в Донецькій і Луганській областях". Формулювання відповідає їх останній спільній заяві від жовтня 2020 року, коли два лідери зустрічалися в Туреччині.

Ердоган також підтвердив свою прихильність так званій Кримській платформі, запущеній Києвом і яку підтримує адміністрація Байдена Платформа спрямована на завдання тиску на Росію. Туреччина має намір використовувати зовнішньополітичну ініціативу для надання економічної допомоги кримським татарам в регіонах, що межують з півостровом.

У відносинах між Україною і Туреччиною є певний зміст, а не просто гучна риторика. У 2019 році Київ придбав 12 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Bayraktar TB2 - ту саму систему озброєння, яка дала турецьким союзникам перевагу на полях битв в Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі. Генерал Руслан Хомчак, головнокомандувач збройними силами України, підтвердив плани придбання ще п'яти БПЛА.

Дві країни давно обговорюють спільне оборонне виробництво: Туреччина отримує вигоду від української промисловості, яка була відрізана від російського ринку, а Україна отримує доступ до технологій безпілотних літальних апаратів.

Крім того, турецький уряд використовує свої зв'язки з Україною, щоб залучити США. У той час як перезавантаження відносин, якого Ердоган намагається домогтися з Заходом, приносить свої плоди щодо ЄС, команда Байдена деякий час ігнорує спроби Анкари. Вашингтон не приймає яка готова і бажає приборкати експансіонізм Москви, будь то в Лівії, Сирії або на Південному Кавказі. Взаємодія Ердогана з Путіним залишила незабутнє негативне враження по ту сторону Атлантики.

Тепер зростання напруженості у відносинах між Росією і Україною дає Туреччині можливість активізувати свої зв'язки з Америкою та іншими членами НАТО після затишшя.

Команда Байдена вибрала ввести новий раунд санкцій проти Росії, пов'язаний з втручанням в американську політику, а не в Україну, замість того, щоб нарощувати американську військову присутність в регіоні.

Таким чином, Туреччина навряд чи піде на ризик прямого зіткнення з Росією через Україну. На спільній із Зеленським прес-конференції Ердоган закликав до деескалації в Чорному морі. Немає ніяких вказівок на те, що Туреччина готова підвищувати ставки, направляючи пряму військову допомогу на передову, як це було в минулому році в Нагірному Карабасі або Лівії.

Туреччина не в змозі схилити баланс сил на користь Києва і, крім того, може зіткнутися з важкими наслідками.

Найголовніше, що Україна, схоже, теж не перебуває у режимі ескалації. Незважаючи на всі звинувачення з російського боку, Зеленський не б'є в барабан і не збирає війська на сході. Це було б точно контрпродуктивним, оскільки це зміцнило б думку Москви про провокації Києва або, що ще гірше, надало б привід для нападу. Швидше, український президент намагається заручитися дипломатичною підтримкою.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Брюссель обговорював ситуацію в Україні в рамках консультацій з НАТО. Там він зустрічався і з міністром закордонних справ Києва Дмитром Кулебою. Північноатлантичний союз буде демонструвати єдність, але, ймовірно, не дуже гостро реагуватиме на брязкання зброєю росіян.

Відносини Туреччини з Україною кажуть нам дещо важливе щодо її стратегії по відношенню до Росії. При всій своїй чванливості Анкара стежить за тим, щоб конкуренція з Москвою не вирвалася з-під контролю. Ердоган може бути набагато менше схильний до ризику, ніж колишні захисники зовнішньої політики Туреччини, але він усвідомлює, що сутички з росіянами через Донбасу чи Криму пов'язані з великими витратами і невеликими вигодами, якщо такі взагалі є.

Незважаючи на всі шанси на це, найкращим варіантом для Туреччини є "м'який баланс": одночасно співпрацювати з Росією на пострадянському просторі, ховатися за щитом стримування НАТО і налагоджувати зв'язки у сфері безпеки з Азербайджаном, Грузією або Україною. Як і в 2014 році, Анкара буде прагнути уникнути конфлікту, не втрачаючи обличчя.