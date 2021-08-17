"Головна помилка України — це ти": Януковича висміяли за звернення до Дня незалежності

Януковича розкритикували за його звернення до українців

Экспрезидент України Віктор Янукович напередодні оприлюднив звернення до українців до тридцятої річниці Незалежності, однак в мережі його заяви сприйняли досить різко.

У своєму зверненні Янукович заявляє, що головною помилкою України нібито був розрив відносин з Росією. При цьому він залишається переконаний в тому, що його курс був правильним, а події Революції Гідності він називає "держпереворотом".

"Головною помилкою України за останні 30 років був ти", — написав у Твіттер член української делегації в ТКГ Денис Казанський.

Реакція мережі на звернення Януковича

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримало від суду дозвіл на достроковий арешт Януковича. Тепер відомство планує звернутися до міжнародного суду і задіяти Інтерпол для затримання втікача екс-президента.

Януковича підозрюють у скоєнні ряду тяжких злочинів проти власних громадян.

Як відомо, йому вже заочно винесли вирок у справі про держзраді у вигляді 13 років позбавлення волі. В даний час, як відомо слідству, Янукович перебуває в Росії.