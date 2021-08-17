"Головна помилка України — це ти": Януковича висміяли за звернення до Дня незалежності
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Януковича розкритикували за його звернення до українців
Экспрезидент України Віктор Янукович напередодні оприлюднив звернення до українців до тридцятої річниці Незалежності, однак в мережі його заяви сприйняли досить різко.
У своєму зверненні Янукович заявляє, що головною помилкою України нібито був розрив відносин з Росією. При цьому він залишається переконаний в тому, що його курс був правильним, а події Революції Гідності він називає "держпереворотом".
"Головною помилкою України за останні 30 років був ти", — написав у Твіттер член української делегації в ТКГ Денис Казанський.
Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримало від суду дозвіл на достроковий арешт Януковича. Тепер відомство планує звернутися до міжнародного суду і задіяти Інтерпол для затримання втікача екс-президента.
Януковича підозрюють у скоєнні ряду тяжких злочинів проти власних громадян.
Як відомо, йому вже заочно винесли вирок у справі про держзраді у вигляді 13 років позбавлення волі. В даний час, як відомо слідству, Янукович перебуває в Росії.
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