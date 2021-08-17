"Главная ошибка Украины — это ты": Януковича высмеяли за обращение ко Дню независимости

Януковича раскритиковали за его обращение к украинцам

Беглый президент Украины Виктор Янукович накануне обнародовал обращение к украинцам в преддверии тридцатой годовщины Независимости, однако в сети его заявления восприняли довольно резко.

В своем обращении Янукович заявляет, что главной ошибкой Украины якобы был разрыв отношений с Россией. При этом он остается убежден в том, что его курс был правильным, а события Революции Достоинства он называет "госпереворотом".

"Главной ошибкой Украины за последние 30 лет был ты", — написал в Твиттер член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

Реакция сети на обращение Януковича

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило от суда разрешение на досрочный арест Януковича. Теперь ведомство планирует обратиться к международному суду и задействовать Интерпол для задержания беглого экс-президента.

Януковича подозревают в совершении ряда тяжелых преступлений против собственных граждан.

Как известно, ему уже заочно вынесли приговор по делу о госизмене в виде 13 лет лишения свободы. В настоящее время, как известно следствию, Янукович находится в России.