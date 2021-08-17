Укр

"Главная ошибка Украины — это ты": Януковича высмеяли за обращение ко Дню независимости

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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"Главная ошибка Украины — это ты": Януковича высмеяли за обращение ко Дню независимости Новость обновлена 17 августа 2021, 16:48
Виктор Янукович

Януковича раскритиковали за его обращение к украинцам

Беглый президент Украины Виктор Янукович накануне обнародовал обращение к украинцам в преддверии тридцатой годовщины Независимости, однако в сети его заявления восприняли довольно резко.

В своем обращении Янукович заявляет, что главной ошибкой Украины якобы был разрыв отношений с Россией. При этом он остается убежден в том, что его курс был правильным, а события Революции Достоинства он называет "госпереворотом".

"Главной ошибкой Украины за последние 30 лет был ты", — написал в Твиттер член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

Реакция сети на обращение Януковича
Реакция сети на обращение Януковича

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило от суда разрешение на досрочный арест Януковича. Теперь ведомство планирует обратиться к международному суду и задействовать Интерпол для задержания беглого экс-президента.

Януковича подозревают в совершении ряда тяжелых преступлений против собственных граждан.

Как известно, ему уже заочно вынесли приговор по делу о госизмене в виде 13 лет лишения свободы. В настоящее время, как известно следствию, Янукович находится в России.

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