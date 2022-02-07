Путин категорически отказался ехать на конференцию, куда позвали Зеленского

Российский президент не выступит даже в онлайн-формате.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, за которым в последнее время начали замечать странное поведение, отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Речь как о личном присутствии, так и об онлайн-формате.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Газета.ru".

По словам Пескова, Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции ни в каких форматах. Причем на вопрос, выступит ли президент РФ в онлайн-формате, ответ Пескова был отрицательным.

Стоит отметить, что Мюнхенская конференция по безопасности на этот раз состоится в офлайн формате с 18 по 20 февраля. В общей сложности на нее должны прибыть 35 президентов стран и 100 министров. Мероприятие состоится в отеле Bayerischer Hof. Участие президента Украины Владимира Зеленского в конференции в Мюнхене еще решается, хотя приглашение он получил.

Добавим, что важность этого мероприятия состоит в том, что оно может стать площадкой для переговоров по ситуации в Украине, которой грозит вторжение России. В прошлом году благодаря участию Зеленского в конференции мир узнал о пленных, которых РФ удерживает на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму. Президент Украины представил в Мюнхене целый перечень таких лиц.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Турция выразила готовность организовать встречу между Зеленским и Путиным. Планируется разговор глав государств о Донбассе и ситуации на границах.