Путин категорически отказался ехать на конференцию, куда позвали Зеленского
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Российский президент не выступит даже в онлайн-формате.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, за которым в последнее время начали замечать странное поведение, отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Речь как о личном присутствии, так и об онлайн-формате.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Газета.ru".
По словам Пескова, Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции ни в каких форматах. Причем на вопрос, выступит ли президент РФ в онлайн-формате, ответ Пескова был отрицательным.
Стоит отметить, что Мюнхенская конференция по безопасности на этот раз состоится в офлайн формате с 18 по 20 февраля. В общей сложности на нее должны прибыть 35 президентов стран и 100 министров. Мероприятие состоится в отеле Bayerischer Hof. Участие президента Украины Владимира Зеленского в конференции в Мюнхене еще решается, хотя приглашение он получил.
Добавим, что важность этого мероприятия состоит в том, что оно может стать площадкой для переговоров по ситуации в Украине, которой грозит вторжение России. В прошлом году благодаря участию Зеленского в конференции мир узнал о пленных, которых РФ удерживает на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму. Президент Украины представил в Мюнхене целый перечень таких лиц.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Турция выразила готовность организовать встречу между Зеленским и Путиным. Планируется разговор глав государств о Донбассе и ситуации на границах.
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