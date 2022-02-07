Путін став занадто токсичним: чому президент РФ дедалі частіше один на людях

Президента Росії все частіше оточує зона відчуженості

Останнім часом президент Російської Федерації Володимир Путін виглядає нещасним та самотнім. Так, річниця зняття блокади Ленінграда в Росії викликала бурхливі обговорення через те, що під час відвідування Путіним Піскарівського меморіального цвинтаря у Санкт-Петербурзі туди не пускали блокадників та ветеранів. Людей залишили мерзнути за парканом, поки він покладав квіти.

А днями, під час відкриття Олімпійських ігор у Пекіні, Путін знаходився на трибуні абсолютно один.

Про що це каже? Чи тільки у ковіді справа? Що взагалі можна сказати про манеру Путіна триматися подалі від людей останнім часом? Відповіді на ці запитання "Телеграфу" надав політичний психолог, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім.

Путін став токсичним

На думку експерта, у самій манері Путіна триматися мало що змінилося.

"Людина в такому віці (а Путіну йде 70-й рік) не схильна до зміни звичок. Насамперед це стосується звичок у невербальній поведінці. Якщо людина звикає триматися особняком, на стрес реагувати збільшенням дистанції, то у неї в зрілому віці та в старості це виявлятиметься ще більшою мірою", – пояснює Валентин Кім.

Якщо говорити про зустрічі та комунікацію з іншими політиками, як правило, західними, то саме вони намагаються подалі триматися від російського президента, зазначає експерт.

"Справа в тому, що сам по собі Путін з кожним днем стає все більш токсичною персоною. Фото поруч із ним вже не комільфо, не той знімок, яким можна пишатися. Швидше навпаки – від кадру, який треба буде виправдовувати. Відповідно, багато хто спеціально і підсвідомо намагаються триматися від Володимира Володимировича на більшій дистанції, сприяють цьому, звичайно, карантинні обмеження у зв’язку з ковідом, але, в першу чергу, це пов’язано з токсичністю самого образу Путіна, від нього краще триматися подалі, а комунікувати лише тоді, коли цього уникнути не можна – переговори, офіційні зустрічі тощо", – каже Валентин Кім.

Путін на самоті на відкритті Олімпіади в Пекіні

Він наголошує, що така тактика з боку іноземних політиків щодо глави Кремля проявляється не вперше.

"Можна згадати, наприклад, останні місяці правління Терези Мей, прем’єр-міністра Великобританії. На одному з самітів у неї була зустріч з Путіним. І її рукостискання стало демонстрацією зневаги і дистанціювання. І руку вона подала одними пальцями, і погляд відвела убік, і плече виставила так, щоб Путін тримався подалі. Тому демонстрація своєї неповаги, прагнення розірвати дистанцію у політичному спілкуванні зустрічається досить часто, – запевняє експерт. – І насамперед це стосується таких токсичних персон як Путін".

Хто лебезить перед Путіним і чому він ховається

Втім, продовжує Валентин Кім, явних прихильників завжди вистачає. Ті самі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан або самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко можуть демонструвати по відношенню до російського лідера все, що потрібно. Бігати на напівзігнутих, обіймати тощо… Тепер до них можна додати і казахського керівника Токаєва.

Путін та Орбан "дистанційно" п’ють шампанське

"Завжди вистачає глав залежних від РФ держав, готових лебезити. Але загалом іноземні лідери, представники демократичного табору намагаються триматися від Путіна подалі", – каже експерт.

Але, наголошує психолог, необхідно враховувати і реакцію самого Путіна. Коли він стикається з тим, що потрапляє в таке некомфортне середовище, він теж не прагне скоротити дистанцію.

"У цьому сенсі показник саміт "Великої двадцятки" в Австралії в листопаді 2014 року, після початку російської агресії проти України. Тоді Путін снідав на самоті. До нього ніхто не підходив. І це зрозуміло. Але й Путін свідомо вибрав місце, де нікого немає. Чудово розуміючи, як до нього ставляться після ситуації з Кримом і Донбасом, – пояснює Валентин Кім. — Будучи людиною внутрішньо досить невпевненою у собі, особистістю, яка звикла працювати з "тіні", вона не намагається бути лідером комунікації, не прагне скорочувати дистанцію, не виявляє тут ініціативу. Дозволяє до себе підходити. Або ховається".

Російський монарх

Якщо говорити про внутрішньоросійську ситуацію, де Путін також виглядає досить самотньо, то тут інші причини, вважає експерт.

"Ця людина дуже цінує своє життя, своє здоров’я. Крім того, тут необхідно розглядати не так психіку самого Путіна, як специфіку російської влади. А влада там багато в чому сакральна, їй важливо підкреслювати свою винятковість, значущість. І для такої моделі влади дуже характерна саме така форма піднесення владної особи, вона має бути виключною, навколо неї має бути багато місця, багато простору, підхід до неї повинен бути дозволений, скорочення дистанції з таким "імператором" – вже сам по собі знак визнання, заохочення. Як кажуть, дозволив наблизити до себе. Такий ось монарший волевиявлення", – зазначає Валентин Кім.

Путін на цвинтарі в Петербурзі

За його словами, російська влада в цьому плані – монархічна влада за своєю манерою триматися. Для того, щоб підійти до Путіна, потрібно мати відповідні повноваження та права. Це не просто так, як на Заході, що поруч із першими особами можуть сфотографуватися і громадські діячі, і пересічні громадяни.

"До Путіна просто так не підійти. І з роками це стає все більш закостенілою манерою, – підкреслює експерт. – Якщо згадати раніше Путіна, він куди частіше фігурував на людях, контактував з ними. А тепер все інакше. І це пов'язано не тільки з запобіжними заходами через ковід, але й з тим, що Путін все глибше занурюється у владний образ, він все більше починає відповідати типовому уявленню про те, як повинен поводитися монарх у Росії, а Путін – це фактично і є монарх. Він виняткова фігура в РФ. І, за логікою Кремля, будь-хто не може стояти поряд з ним з того чи іншого приводу".

Як повідомляв "Телеграф", на відкритті Олімпіади у Пекіні Путін задрімав під час виходу української команди. Це відразу викликало хвилю жартів у мережі.

Раніше під час зустрічі Путіна з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі учасники розмовляли за величезним овальним столом, на відстані кілька метрів один від одного.

Не менш радикальних заходів безпеки було вжито під час пресконференції Путіна у грудні, коли журналістів обробили частинками срібла, щоб не допустити поширення коронавірусу.