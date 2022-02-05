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Фото Путіна "у труні" стало хітом мережі: що це за знімок та як відреагували в Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російський президент заснув на відкритті Олімпіади Новина оновлена 05 лютого 2022, 21:42
Російський президент заснув на відкритті Олімпіади

Фотографія сплячого Путіна розлетілася по мережі.

Президент Росії Володимир Путін знову став героєм численних мемів. Цього разу увага користувачів мережі прикувала конфуз, який стався під час відкриття Олімпіади в Пекіні. Так під час виходу представників збірної України, російський лідер "злегка задрімав".

Користувачі мережі помітили, що фотографія сплячого Путіна виглядатиме більш епічно, якщо її просто повернути на 90 градусів.

Тему сплячого Путіна обіграв і автор "Вата Шоу" Андрій Карпов (Андрій Полтава).

Деякі користувачі вирішили додати до фотографії більше дрібних деталей.

Само собою напросилося і порівняння Путіна із комуністичним вождем Володимиром Леніним.

Тим часом через мережу розлетілися й інші тематичні картинки та карикатури.

Оригінальне відео:

Як повідомлялося раніше, під час відкриття Олімпійських ігор Путін знаходився на трибуні на самоті, що теж не могло не залишитися поза увагою. Блогер Рустем Адагамов припустив, що російський президент розраховував перебувати на церемонії поруч із главою Китаю Сі Цзіньпіном, але натомість його посадили між президентами Таджикистану Емомалі Рахмоном і Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Гумор
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