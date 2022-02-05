Укр

Фото Путина "в гробу" стало хитом сети: что это за снимок и как отреагировали в Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Российский президент уснул на открытии Олимпиады Новость обновлена 05 февраля 2022, 22:03
Российский президент уснул на открытии Олимпиады

Фотография спящего Путина разлетелась по сети.

Президент России Владимир Путин вновь стал героем многочисленных мемов. На сей раз внимание пользователей сети приковал конфуз, который произошел во время открытия Олимпиады в Пекине. Так во время выхода представителей сборной Украины, российских лидер "слегка задремал".

Пользователи сети заметили, что фотография спящего Путина будет выглядеть более эпично, если ее просто повернуть на 90 градусов.

Тему спящего Путина обыграл и создатель "Вата Шоу" Андрей Карпов (Андрей Полтава).

А некоторые пользователи решили добавить к фотографии больше мелких деталей.

Само собой напросилось и сравнение Путина с коммунистическим вождем Владимиром Лениным.

Тем временем по сети разлетелись и другие тематические картинки и карикатуры.

Оригинальное видео:

Как сообщалось ранее, во время открытия Олимпийских игр Путин находился на трибуне в одиночестве, что тоже не могло не остаться без внимания. Блогер Рустем Адагамов предположил, что российский президент рассчитывал находиться на церемонии рядом с главой Китая Си Цзиньпином, но вместо того, его посадили между президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Юмор
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