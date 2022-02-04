Укр

Путину указали на его место: жалкие фото с Олимпиады обсуждают в сети

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Путин в Пекине
Владимир Путин в Пекине

Российский президент остался в одиночестве на трибунах в Китае.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 февраля, посетил открытие Олимпийских игр в Пекине и остался на трибуне в полном одиночестве.

На это обратил внимание российский блогер Рустем Адагамов.

Он указал на то, что Путин в это время находился на трибуне между президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также, что в отличие от всех остальных не надел маску.

"Путин поехал в Пекин ради встречи с китайским лидером, на которого у него большие надежды. Может быть он рассчитывал, что Си (глава КНР Си Цзиньпин) позовет его сесть рядом с собой, но нет — место Путина было рядом со среднеазиатскими царьками", — написал Адагамов.

Он отметил, что у российского президента много проблем у себя дома, включая проблемы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и "проигранную партию" с американским президентом Джо Байденом.

"Осталось только искать поддержки у китайцев, поэтому пожилому и уставшему человеку приходится скучать и ждать окончания церемонии — уйти неудобно, хозяева не поймут", — добавил он.

Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин

Как сообщалось ранее, Путин задремал на открытии Олимпиады во время выхода украинской команды. Это сразу же вызвало волну шуток в сети.

Теги:
#Китай #Олимпиада #Владимир Путин
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