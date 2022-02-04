Укр

С Путиным на Олимпиаде во время прохода украинской сборной случился конфуз: видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Путин Новость обновлена 04 февраля 2022, 16:22
Владимир Путин

Путин смотрел церемонию на трибунах стадиона "Птичье гнездо"

Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, которая проходит в пятницу, не обошлась без курьеза. Российский президент Владимир Путин уснул во время выхода стран. Именно в момент сна российского лидера выходили представители украинской сборной. Флаг несли двое — фигуристка Александра Назарова и фристайлер Александр Абраменко.

На видеокадрах трансляции видно, как голос комментатора вызвал у Путина резкое пробуждение.

В сети предположили, что это связано с солидным возрастом Путина (ему 69 лет, — ред.) и тем, что ему стыдно смотреть в глаза украинцам.

Украинскую сборную на церемонии открытия представляли девять спортсменов. Всего же в ней — 45 олимпийцев. Украина выходила следом за Данией. Торжественный выход команд из 95 стран завершали хозяева первенства — Китай.

Отметим, что Путин в Китае пребывает с официальным визитом — с председателем компартии Си Цзиньпином они осудили действия стран НАТО и обменялись взаимными политическими заявлениями о поддержке. В частности — речь шла о "гарантиях безопасности" РФ.

Как ранее писал "Телеграф" Олимпиада в Китае продлится до 20 февраля. Кроме отслеживания этих соревнований, многие украинские болельщики замерли в ожидании матча между РФ и Украиной по футзалу — прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Теги:
#Сон #Олимпиада #Владимир Путин
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