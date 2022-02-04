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З Путіним на Олімпіаді під час проходу української збірної стався конфуз: відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Володимир Путін Новина оновлена 04 лютого 2022, 16:22
Володимир Путін

Путін дивився церемонію на трибунах стадіону "Пташине гніздо".

Урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні, яка триває у п’ятницю, не обійшлася без курйозу. Російський президент Володимир Путін заснув під час виходу країн. Саме на момент сну російського лідера припав вихід представників української збірної. Прапор несли двоє — фігуристка Олександра Назарова та фрістайлер Олександр Абраменко.

На відеокадрах трансляції видно, як голос коментатора викликав у Путіна різке пробудження.

У мережі припустили, що це пов'язано із солідним віком Путіна (йому 69 років, — ред.) та тим, що йому соромно дивитись у вічі українцям.

Українську збірну на церемонії відкриття представляли дев’ять спортсменів. Загалом у ній — 45 олімпійців. Україна виходила слідом за Данією. Урочистий вихід команд із 95 країн завершували господарі першості — Китай.

Зазначимо, що Путін у Китаї перебуває з офіційним візитом – з головою компартії Сі Цзіньпіном вони засудили дії країн НАТО та обмінялися взаємними політичними заявами про підтримку. Зокрема, йшлося про "гарантії безпеки" РФ.

Як раніше писав "Телеграф", Олімпіада в Китаї триватиме до 20 лютого. Окрім відстежування цих змагань, багато українських вболівальників завмерли в очікуванні матчу між РФ та Україною з футзалу — пряма трансляція буде доступна за посиланням.

Теги:
#Сон #Олімпіада #Володимир Путін
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