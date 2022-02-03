Олімпіада в Пекіні: стало відомо, хто винесе прапор України

Прапор виноситимуть двоє спортсменів.

На Олімпійських іграх у Пекіні, які стартують 4 лютого, український прапор на урочистій церемонії відкриття нестимуть Олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та призерка Юнацької Олімпіади з фігурного катання Олександра Назарова.

Про це повідомив Національний Олімпійський Комітет України.

Таким чином, буде продовжено традицію Олімпіади в Токіо, коли вперше прапор виносили двоє спортсменів — чоловік і жінка. У комітеті зазначили, що це пов’язано з активною позицією у відстоюванні ґендерної рівності. Також зазначено, що у порівнянні з іграми у Пхьончхані у 2018 році баланс між статями на Олімпіаді змінився. 2022 року жінок 45% проти 41% чотирма роками раніше.

Обидва прапороносці зазначили, що для них нести синьо-жовтий стяг — давня мрія. Абраменко також закликав підтримати збірну України.

Олімпіада у Китаї триватиме до 20 лютого. Україну представляють 45 спортсменів. Вони виступатимуть у дюжині дисциплін.

Як раніше писав "Телеграф", всього у змаганнях 15 дисциплін у семи спортивних напрямках. Свою майстерність демонструватимуть понад чотири тисячі спортсменів із 95 країн світу. Минулої зимової Олімпіади Україна здобула лише одну нагороду — золоту медаль приніс саме Абраменко.