"Я ж тверезий": український міністр спорту оцінив шанси збірної України на Олімпіаді у Пекіні

Чиновник дав обережний прогноз.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що провалом на найближчих Іграх у Пекіні, які стартують уже 4 лютого, стане відсутність медалей у національної збірної.

Про це він розповів в інтерв’ю Tribuna.com.

Гутцайт зазначив, що сподівається хоч би на одну медаль на зимових Іграх. Міністр заявив, що особливі надії має на фрістайл, а також на біатлон, де може статися маленьке диво. Вадим розповів, що держава почала приділяти увагу спортивній інфраструктурі зимових видів спорту і в майбутньому це принесе успіх на Іграх. Проте чиновник розуміє ситуацію в українському спорті та медалі не гарантує.

"Я ж тверезий чоловік, розумію шанси. З чого складаються наші прогнози? З виступів на чемпіонатах Європи та світу. Що вважатиметься провалом? Якщо не буде жодної медалі. Ви ж розумієте, що у спорті завжди є п’єдестал. Це показник того, що хоч щось є у державі", – сказав Гутцайт.

Додамо, що букмекери вважають, що збірна України не виграє жодної медалі на зимових іграх у Китаї. До слова, Гутцайт викликав істерику в Росії своєю заявою з приводу спільних фото українських спортсменів із росіянами.